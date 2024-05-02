Филипп Киркоров ответил на поздравление Давида Манукяна, несмотря на слухи об их вражде

Филипп Киркоров и Давид Манукян обменялись публичными любезностями, забыв о старом конфликте.
Давид Манукян опубликовал в своём "Инстаграме"* фото в обнимку с королём российской эстрады, которому исполнилось 57 лет.
"Мой старший брат, с днём рождения", — написал блогер Дава под фото.
Киркоров кратко ответил на поздравление бывшего закадычного приятеля.
"Снова 18 лет?" — прокомментировал поздравление народный артист России.
Ранее Филипп Киркоров на шоу "Маска" презрительно отозвался о Давиде Манукяне, назвав его пираньей.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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