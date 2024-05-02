Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
Банк России выпустил четыре монеты в честь городов трудовой доблести
Узкая талия без хирургического вмешательства: факт или вымысел
Кинологи рассказали, когда лучше не трогать собаку
Знакомим с необычной тилландсией, которая вас удивит
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Филипп Киркоров ответил на поздравление Давида Манукяна, несмотря на слухи об их вражде

Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения

0:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Давид Манукян обменялись публичными любезностями, забыв о старом конфликте.

Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public domain

Давид Манукян опубликовал в своём "Инстаграме"* фото в обнимку с королём российской эстрады, которому исполнилось 57 лет.

"Мой старший брат, с днём рождения", — написал блогер Дава под фото.

Киркоров кратко ответил на поздравление бывшего закадычного приятеля.

"Снова 18 лет?" — прокомментировал поздравление народный артист России.

Ранее Филипп Киркоров на шоу "Маска" презрительно отозвался о Давиде Манукяне, назвав его пираньей.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Последние материалы
Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Давид Манукян поздравил Киркорова с днём рождения
Женщина из Каменска-Уральского перевела мошенникам 1 млн рублей
Фильм, который Михалков посвятил Чехову и отказался показывать зрителям
Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Тренировка, которая изменит наклон ваших бедер
Обострение панкреатита: первая помощь при приступе
Учёные из США выяснили, что пожилым нужно больше энергии для движения
Эксперты выделили самые вредные игры для кота
Как запечь брюссельскую капусту с чесноком и душистыми травами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников