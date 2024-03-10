Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"

Филипп Киркоров презрительно высказался о Давиде Манукяне: "Пиранья"

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Филипп Киркоров подтвердил, что между ним и Давидом Манукяном произошла ссора.

Фото: ВК-аккаунт Манукяна

На шоу "Маска" певица Валерия предположила, что в костюме акулы скрывается бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как блогер Дава.

Когда Киркоров услышал это имя, он вышел из себя.

"Я его первый солью с этого шоу", — заявил король российской эстрады. "За что?" — удивились члены жюри. "А он знает за что", — сказал певец. "Какая вы акула переменчивая", — сказала Регина Тодоренко. "Какая он акула? Пиранья!" — заявил Филипп Бедросович.

Киркоров часто появлялся на публичных мероприятиях в компании Давида Манукяна. Затем дружба почему-то сошла на нет.

Ранее сообщалось, что Дава вернулся к бывшей возлюбленной.