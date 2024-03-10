Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"

Филипп Киркоров подтвердил, что между ним и Давидом Манукяном произошла ссора.
На шоу "Маска" певица Валерия предположила, что в костюме акулы скрывается бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, известный как блогер Дава.
Когда Киркоров услышал это имя, он вышел из себя.
"Я его первый солью с этого шоу", — заявил король российской эстрады.
"За что?" — удивились члены жюри.
"А он знает за что", — сказал певец.
"Какая вы акула переменчивая", — сказала Регина Тодоренко.
"Какая он акула? Пиранья!" — заявил Филипп Бедросович.
Киркоров часто появлялся на публичных мероприятиях в компании Давида Манукяна. Затем дружба почему-то сошла на нет.
Ранее сообщалось, что Дава вернулся к бывшей возлюбленной.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.