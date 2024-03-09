Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице

Мари Краймбрери и Давид Манукян официально объявили о воссоединении: теперь пара

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери рассказала, что возобновила романтические отношения с блогером Давидом Манукяном.

Фото: ВК-аккаунт Мари Краймбрери

О воосоединении с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Краймбрери рассказала, выступая с концертом в столице Белоруссии.

"Знаете, что такое сойтись с бывшим? А сойтись удачно с бывшим? Я сейчас говорю про то, что случилось осенью, и про то, что персонаж этой песни сегодня находится в зале. Похлопайте ему!" — сказала певица, указав на блогера Даву.

Она отметила, что Манукян не отличается романтичностью, однако он заставляет её быть романтичнее. Мари посвятила Дивиду песню.

После выступления певица и блогер покинули концертный зал, держась за руки.

Ранее Давид Манукян рассказал, какие чувства испытал, встретившись лицом к лицу с Ольгой Бузовой.