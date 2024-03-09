Экс-возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян вернулся к бывшей избраннице

Певица Мари Краймбрери рассказала, что возобновила романтические отношения с блогером Давидом Манукяном.
О воосоединении с бывшим возлюбленным Ольги Бузовой Краймбрери рассказала, выступая с концертом в столице Белоруссии.
"Знаете, что такое сойтись с бывшим? А сойтись удачно с бывшим? Я сейчас говорю про то, что случилось осенью, и про то, что персонаж этой песни сегодня находится в зале. Похлопайте ему!" — сказала певица, указав на блогера Даву.
Она отметила, что Манукян не отличается романтичностью, однако он заставляет её быть романтичнее. Мари посвятила Дивиду песню.
После выступления певица и блогер покинули концертный зал, держась за руки.
Ранее Давид Манукян рассказал, какие чувства испытал, встретившись лицом к лицу с Ольгой Бузовой.
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