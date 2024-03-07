Состоялась первая встреча Ольги Бузовой с Давой лицом к лицу после разрыва: "Что-то ёкает внутри"

Давид Манукян признался, что вид его бывшей возлюбленной, Ольги Бузовой, вызывает в нём сильные чувства.
Ольга Бузова стала ведущей шоу "Сокровища императора". Участником проекта стал также бывший избранник Ольги Давид Манукян (блогер Дава).
Звезда "Дома-2" вспомнила, насколько непростыми были её отношения с Манукяном. Дава, напротив, вспоминал только хорошее из их совместного прошлого.
"Это была очень яркая любовь, так бывает, когда ты влюбляешься в человека, у тебя искры из глаз летят", — сказал Манукян.
Дава отметил, что вид Ольги вызывает в нём улыбку.
Что-то ёкает внутри", — признался блогер.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.