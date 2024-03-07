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Состоялась первая встреча Ольги Бузовой с Давой лицом к лицу после разрыва: "Что-то ёкает внутри"

Ольга Бузова встретилась с Давидом Манукяном: была яркая любовь

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Шоу-бизнес

Давид Манукян признался, что вид его бывшей возлюбленной, Ольги Бузовой, вызывает в нём сильные чувства.

Ольга Бузова встретилась с Давидом Манукяном: была яркая любовь
Фото: Инстаграм Бузовой

Ольга Бузова стала ведущей шоу "Сокровища императора". Участником проекта стал также бывший избранник Ольги Давид Манукян (блогер Дава).

Звезда "Дома-2" вспомнила, насколько непростыми были её отношения с Манукяном. Дава, напротив, вспоминал только хорошее из их совместного прошлого.

"Это была очень яркая любовь, так бывает, когда ты влюбляешься в человека, у тебя искры из глаз летят", — сказал Манукян.

Дава отметил, что вид Ольги вызывает в нём улыбку.

Что-то ёкает внутри", — признался блогер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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