Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро

Чависты восстановили большинство в Национальной ассамблее Венесуэлы, парламентское двоевластие закончилось, власти надеются на нормализацию отношений с США, а население — на экономическую стабильность.

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Даже расколотые чависты победили

6 декабря в Венесуэле состоялись выборы в Национальное собрание, это был плановый электоральный процесс в связи с истечением пятилетнего мандата у прежнего парламента.

Было зарегистрировано около 14 тысяч кандидатов на 277 мест, из которых 52% выбирались по партийным спискам, а 48% — по мажоритарным округам. В общей сложности 107 политических формирований выдвинули своих кандидатов, 36 из которых являются национальными политическими организациями (6 — от коренных народов), а остальные — местными или региональными партиями.

Хотя некоторые кандидаты баллотировались как независимые, большинство из них связаны либо с проправительственным альянсом, известным как коалиция "Великий патриотический полюс" (GPP — её членом является Объединенная социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), возглавляемая президентом), либо с оппозиционным Демократическим альянсом (AD — в него входят два десятка партий всех идеологических оттенков либерального толка).

Впервые чавизм был разделен на две платформы: "Великий патриотический полюс" и "Народно-революционный союз" (не устраивает политика Мадуро).

В понедельник, 7 декабря, подведены первые итоги выборов. Явка, по данным Национального избирательного совета (CNE), составила 31%. При подсчете 82,4% бюллетеней GPP набрал 67,6% голосов, AD — 18%, а левая оппозиция, возглавляемая Коммунистической партией и тремя другими чавистскими организациями, набрала 2,7%.

Отметим, что сторонники самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо выборы бойкотировали. Однако их разговоры о пустых избирательных участках, большом проценте воздержавшихся не выдерживают критики, так как на выборах 2015 года (когда победила оппозиция) явка составила 25% и тогда никто не говорил, что эти выборы не отражали волю венесуэльского народа.

"Зомби заговорил" с позиции двойной морали

Сейчас это в порядке вещей. Так, госсекретарь США Майк Помпео назвал в Twitter выборы "фарсом" и "мошенничеством".

"Мошенничество на выборах в Венесуэле. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, — это фальсификация и фарс, а не выборы".

Ему ответил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Зомби заговорил! Хотя, по словам его начальника (Трампа), это на выборах в США была совершена фальсификация. @SecPompeo, спокойно и смиренно усваивайте правду: в Венесуэле вы абсолютно проиграли. Надеюсь, что очень скоро дипломатия вернется в госдепартамент и Белый дом", — написал Арреаса в Twitter.

Что же касается "фальсификаций", то Контрольная миссия Латиноамериканского совета экспертов (CEELA) подтвердила эффективность венесуэльской избирательной системы.

Эксперты: фальсификации в Венесуэле исключаются

Бывший директор Национального избирательного комитета Перу Гастон Сото Валленас отметил, что работа, которую эксперты CEELA провели на территории Венесуэлы, "в высшей степени техническая", и напомнил, что за последние 15 лет CEELA следила за избирательными процессами в 120 странах Латинской Америки и мира.

Эксперты проверяли в течение месяца автоматизированную систему подсчёта голосов, надёжность её программного обеспечения.

"Нет сомнений в том, что голосование не будет манипулироваться через автоматизированный подсчёт голосов. Избирательная власть также готова гарантировать присутствие различных политических субъектов в этом избирательном процессе", — сказал Сото.

CEELA встретилась с делегатами из всех избирательных списков, все 17 её проверок транслировались в прямом эфире на телевидении.

С двоевластием в Венесуэле покончено

Президент Николас Мадуро заявил, что "конституция и мир снова победили" и урок поражения чавистами усвоен.

"Происходит смена цикла на позитивный — восстановления страны, преодоления блокады с сохранением суверенитета", — сказал Мадуро.

Напомним, что в результате победы оппозиции на прошлых выборах в Венесуэле сложилось парламентское двоевластие. В 2017 году, после нескольких месяцев протестов на улицах, правительство создало новый законодательный орган — Национальное учредительное собрание. США поддержали самопровозглашённого президента Хуана Гуйдо, который с помощью оппозиционного парламента продвигал принятие экономических санкций против своей страны с целью дестабилизации правительства Мадуро.

Гуайдо не удались многочисленные попытки совершить госпереворот, элита и силовики Венесуэлы его не поддержали, не поддержало и международное сообщество — даже союзники Вашингтона в Европе, не говоря уже о России, Китае, Иране, Турции, а также некоторых государств Латинской Америки (Мексика, Никарагуа, Куба).

Почему венесуэльцы вновь голосовали за блок Мадуро

Экономическая стабильность — это основное пожелание венесуэльского народа новому составу парламента. Проблемы с предоставлением основных услуг, таких как вода, газ, электричество и интернет, помимо нехватки бензина, являются основными требованиями электората.

"Мы хотим решения этой ситуации, и именно поэтому я намерен голосовать. Я не знаю, уладится ли всё или нет, но, по крайней мере, я проголосовал", — цитирует бразильская газета Brasil de Fato Карлоса Кинтану, который работает официантом в центре Каракаса.

Государственная служащая Аура Рекена считает, что поляризация национальной политики была одним из факторов, способствовавших нынешнему кризису.

"Я надеюсь, что в следующей ассамблее будет единство и что экономика стабилизируется, потому что это самая большая текущая проблема", — сказала она.

За последние пять лет из-за экономической блокады, введенной Соединенными Штатами и Европейским союзом, покупательная способность населения Венесуэлы снизилась вдвое. За последние десять лет курс доллара вырос с 10 до 10 млрд боливаров, а правительство вынуждено было заменить деньги на новые, убрав пять нулей. Инфляция за два последние года зашкаливает за 1000%.

Население живёт за счёт госпособий и субсидий, по сути, карточной системы распределения продуктов и предметов первой необходимости и услуг. Субсидируется даже бензин по цене 5000 боливаров (2,5 цента) за литр, владельцы автомобилей смогут рассчитывать на 120 литров в месяц, мотоциклов — на 60 литров. Минимальная заработная плата в настоящее время составляет 400 тысяч боливаров.

Как поведёт себя Байден в отношении Венесуэлы

Власти Венесуэлы надеются, что при новой политической реальности в США и, учитывая, что Гуайдо — это креатура Дональда Трампа, а не Джо Байдена, они смогут добиться смягчения санкций. Однако их оптимизм должен носить сдержанный характер.

Верно, что отношения между двумя странами деградировали до уровня, который трудно ухудшить. Но насколько администрация Байдена способна их улучшать?

Байден не перестанет считать Мадуро диктатором, но он понимает, что ставка Трампа на Гуайдо и силовые методы решения проблемы не изменила реальность в Венесуэле. Агрессивная политика применяемых санкций была направлена ​​на то, чтобы заставить Мадуро подать в отставку, но он пережил все атаки. Мало того, выяснилось, что у него есть существенная поддержка в стране.

Социализм обеспечивает населению бесплатное образование и здравоохранение, обеспечивает жильём. Работают социальные лифты. На улицах нет голодных, спящих на помойках детей, как в соседней "демократической" Колумбии.

В команде Байдена кандидатом на пост госсекретаря назван Энтони Блинкен, который принимал активное участие в нормализации отношений с Кубой в 2014 году. За Кубой, возможно, подтянется и Венесуэла.

Однако в конгрессе США Гуайдо аплодировали республиканцы и демократы. Конгресс может накладывать свои cанкции. Кроме того, Байдену придется принять во внимание причины, которые привели его к поражению во Флориде (он потерял голоса венесуэльских и кубинских мигрантов), прежде чем он решит дать послабления санкционному режиму против Венесуэлы.

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