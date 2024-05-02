Ваш автомобиль может сломаться прямо сейчас: распространенная причина, о которой многие не подозревают

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Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта

1:12
Авто

Поддержание оптимального уровня охлаждающей жидкости (антифриза) в автомобиле имеет решающее значение для здоровья двигателя. Низкий уровень антифриза может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Риски недостаточного уровня антифриза в автомобиле: как избежать серьезного ремонта
Фото: Wikipedia by fir0002 is licensed under CC BY 2.0

Антифриз отводит тепло от двигателя, предотвращает коррозию и помогает поддерживать эффективность охлаждения. Уменьшение его объема может происходить по разным причинам, включая естественную эксплуатацию, изменения температуры, или поломки, такие как деформация шлангов и негерметичность системы.

Недостаточный уровень антифриза может вызвать попадание охлаждающей жидкости в цилиндры или масло, что снижает температуру кипения и создает паровые пробки, приводя к повреждению головки блока цилиндров и других важных компонентов. Также, недостаток охлаждающей жидкости может спровоцировать перегрев, детонацию топливной смеси и накопление осадка в системе.

При обнаружении пониженного уровня антифриза, важно немедленно устранить причину утечки и восстановить нужный объем жидкости, чтобы избежать дальнейших повреждений двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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