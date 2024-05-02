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Учёные раскопали древние камни в Анголе, раскрыв загадку происхождения Атлантического океана

Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов

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Наука

Исследовательская группа обнаружила в Анголе древние камни и окаменелости морских рептилий, которые свидетельствуют о разделении Южной Америки и Африки и образовании южной части Атлантического океана.

Учёные обнаружили новое свидетельство разделения континентов
Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Открытие, опубликованное в журнале Geological Society, London, Special Publications, демонстрирует, что южное побережье Анголы предоставляет наиболее полную на суше информацию о разделении континентов.

Исследователи отмечают, что места, где можно было бы увидеть подобные процессы, раньше не были доступны. Они подчеркивают значимость геологической истории Анголы для понимания процессов формирования океана и его последующего расширения, основываясь на данных о вулканических извержениях, разломах и окаменелостях морских рептилий, живших в меловой период.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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