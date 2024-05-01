Секреты отращивания густых бровей: советы эксперта Виноградовой

Эксперт поделилась советами по выращиванию бровей с излишним пользованием пинцета

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт по бровям, Катя Виноградова, предложила пять советов по стимуляции роста бровей и их питанию. Она рекомендует временно отказаться от использования пинцета и обратиться к профессионалу для коррекции. В свой рацион следует добавить белковую пищу и продукты, богатые токоферолом, такие как рыба и масла холодного отжима, а также позагорать и получить достаточно витамина D.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для домашнего ухода Катя советует приготовить сыворотку из касторового или репейного масла с добавлением токоферола. Это средство улучшает кровообращение и питает фолликулы, наносится перед сном и массируется в течение двух минут.

Кроме того, масло усьмы и крема с пептидами меди также эффективны для стимуляции роста бровей, но не подходят для людей с чувствительной кожей или аллергией. Причесывание бровей по их естественной линии роста и массажирование также способствуют улучшению кровотока и делают брови гуще и плотнее.

Восстановление роста бровей может занять от 6 до 8 месяцев, но регулярные процедуры и уход могут ускорить этот процесс.