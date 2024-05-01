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Как самозанятому не остаться без пенсии — три законных способа накопить на старость

Самозанятые могут получить страховую пенсию, накопив трудовой стаж и баллы

3:45
Страхование

Плательщики налога на профессиональных доход, или самозанятые, не обязаны платить пенсионные взносы, поэтому пенсия им не положена. Однако это не значит, что самозанятый останется без средств к существованию в преклонном возрасте. Рассказываем, на какую пенсию может рассчитывать плательщик НПД и какие есть способы накопить на старость. 

Самозанятые могут получить страховую пенсию, накопив трудовой стаж и баллы
Фото: unsplash.com by crew is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Какие пенсии есть в России

Все самозанятые имеют право на социальную пенсию по старости: с 70 лет - мужчины и с 65 - женщины. Такую пенсию получают инвалиды, сироты и дети, потерявшие кормильца.

Минус в том, что социальная пенсия очень маленькая - после индексации 1 апреля 2024 года минимальная составит 7,5 тыс. рублей, максимальная - 18 тыс. рублей. 

Второй вид пенсии в России - страховой - можно получить только при наличии определённого страхового стажа и нужного количества пенсионных баллов. То и другое копится при условии официального трудоустройства, ухода за ребёнком или нетрудоспособным гражданином, а также в период военной службы.

Чтобы самозанятому получить страховую пенсию, ему нужно накопить трудовой стаж и пенсионные баллы. Есть два законных способа сделать это.

Работать и быть самозанятым одновременно

Человек может устроиться на официальную работу и при этом оставаться самозанятым — закон позволяет. Тогда стаж и баллы будут копиться с того места, где вы оформили трудовой договор.

Платить взносы самостоятельно

Если вы не хотите совмещать самозанятость и официальную работу, можно платить пенсионные взносы из своего кармана. Это называется добровольным пенсионным страхованием. Иначе говоря, вы просто докупаете себе стаж и пенсионные баллы.

Делать взносы нужно до 31 декабря того года, который хотите использовать в пенсии. 

Чтобы участником программы добровольного пенсионного страхования, нужно подать заявление в ПФР вашего региона.Также это можно сделать в приложении «Мой налог» для самозанятых, автоматически. В разделе «Прочее» найдите «ПФР» и зарегистрируйтесь в добровольной программе.

В 2024 году взнос на добровольное пенсионное страхование для самозанятых составляет от 49 571 до 277 571 рубля. Уточнить актуальную сумму можно в отделении ПФР или в приложении «Мой налог».

Платить взносы можно сразу всей суммой или частями. Если заплатить меньше нижнего порога, в трудовой стаж зачислят не весь период, а пропорционально взносу. Вносить оплату можно через электронный сервис ПФР или «Мой налог», с банковской карты.

Стать ИП

Ещё один законный способ получить страховую пенсию - зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. ИП обязаны делать пенсионные взносы каждый год. Чтобы сэкономить на налогообложении, выбирайте упрощённую систему налогообложения (УСН) со ставкой 6%.

Кроме того, ИП могут уменьшить налог на сумму обязательных взносов — как пенсионных, так и медицинских.

Чтобы понять, какой вариант выгоднее, нужно сделать расчёты. Например, если вы используете самозанятость как подработку, лучше не открывать ИП, а просто платить взносы либо найти работу с «белой» зарплатой.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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