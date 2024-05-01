Как самозанятому не остаться без пенсии — три законных способа накопить на старость

Самозанятые могут получить страховую пенсию, накопив трудовой стаж и баллы

3:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Плательщики налога на профессиональных доход, или самозанятые, не обязаны платить пенсионные взносы, поэтому пенсия им не положена. Однако это не значит, что самозанятый останется без средств к существованию в преклонном возрасте. Рассказываем, на какую пенсию может рассчитывать плательщик НПД и какие есть способы накопить на старость.

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Какие пенсии есть в России

Все самозанятые имеют право на социальную пенсию по старости: с 70 лет - мужчины и с 65 - женщины. Такую пенсию получают инвалиды, сироты и дети, потерявшие кормильца.

Минус в том, что социальная пенсия очень маленькая - после индексации 1 апреля 2024 года минимальная составит 7,5 тыс. рублей, максимальная - 18 тыс. рублей.

Второй вид пенсии в России - страховой - можно получить только при наличии определённого страхового стажа и нужного количества пенсионных баллов. То и другое копится при условии официального трудоустройства, ухода за ребёнком или нетрудоспособным гражданином, а также в период военной службы.

Чтобы самозанятому получить страховую пенсию, ему нужно накопить трудовой стаж и пенсионные баллы. Есть два законных способа сделать это.

Работать и быть самозанятым одновременно

Человек может устроиться на официальную работу и при этом оставаться самозанятым — закон позволяет. Тогда стаж и баллы будут копиться с того места, где вы оформили трудовой договор.

Платить взносы самостоятельно

Если вы не хотите совмещать самозанятость и официальную работу, можно платить пенсионные взносы из своего кармана. Это называется добровольным пенсионным страхованием. Иначе говоря, вы просто докупаете себе стаж и пенсионные баллы.

Делать взносы нужно до 31 декабря того года, который хотите использовать в пенсии.

Чтобы участником программы добровольного пенсионного страхования, нужно подать заявление в ПФР вашего региона.Также это можно сделать в приложении «Мой налог» для самозанятых, автоматически. В разделе «Прочее» найдите «ПФР» и зарегистрируйтесь в добровольной программе.

В 2024 году взнос на добровольное пенсионное страхование для самозанятых составляет от 49 571 до 277 571 рубля. Уточнить актуальную сумму можно в отделении ПФР или в приложении «Мой налог».

Платить взносы можно сразу всей суммой или частями. Если заплатить меньше нижнего порога, в трудовой стаж зачислят не весь период, а пропорционально взносу. Вносить оплату можно через электронный сервис ПФР или «Мой налог», с банковской карты.

Стать ИП

Ещё один законный способ получить страховую пенсию - зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. ИП обязаны делать пенсионные взносы каждый год. Чтобы сэкономить на налогообложении, выбирайте упрощённую систему налогообложения (УСН) со ставкой 6%.

Кроме того, ИП могут уменьшить налог на сумму обязательных взносов — как пенсионных, так и медицинских.

Чтобы понять, какой вариант выгоднее, нужно сделать расчёты. Например, если вы используете самозанятость как подработку, лучше не открывать ИП, а просто платить взносы либо найти работу с «белой» зарплатой.