Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Вдовиченков заявил, что отношения на 99% зависят от женщины
Как приготовить веганский сыр из орехов кешью
Пять секретов молодости японских красавиц, которые стоит взять каждой женщине на вооружение
Эксперт поделилась советами по выращиванию бровей с излишним пользованием пинцета
Фирменный поезд Москва — Симферополь запустят с 26 мая, цены вырастут на 8%
Артемий Лебедев показал своё фото времён юности
За что зрители критикуют фильм "Блиндаж"
ПВУ — самый комфортный способ получить выплату по ОСАГО
Растяжка, которая поможет унять боль в суставах
Придайте участку завершённый вид: вот какой метод можно использовать

Как можно озеленить участок

1:03
Садоводство » Ландшафт

Украшение собственного участка может быть осуществлено разнообразными способами, и одним из популярных элементов является бордюр. Этот элемент озеленения может быть выполнен как с использованием цветущих, так и зелёных растений и служит для выделения границ газона или других функциональных зон. Бордюр добавляет эстетического очарования и завершает общую композицию.

Как можно озеленить участок
Фото: commons.wikimedia. org by Rhin Mo Zilba is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

При выборе растений для бордюра важно учитывать их низкорослость, компактность и срок цветения, а также контрастность по цвету с основными растениями. Популярными вариантами для бордюра являются бархатцы, лаванда, хоста и пряные травы. Оптимальная ширина бордюра составляет около 50 см, а высота колеблется от 20 до 40 см. Следует высаживать растения в два ряда для заполнения пространства без промежутков. Поддерживать эстетический вид бордюра поможет регулярная стрижка.

❀ Двор частного дома: основные принципы озеленения участка и идеи
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Украинские военные готовятся к скорому отступлению из Часова Яра Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Последние материалы
ПВУ — самый комфортный способ получить выплату по ОСАГО
Растяжка, которая поможет унять боль в суставах
Авиакомпания "Северный ветер" начала полеты между Кировом и Махачкалой
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами: праздничная закуска
Почему стоит приобрести манеттию
Микроволновка и её влияние на пищу: так ли это опасно
Эксперты АСН рассказали, как оформить студенческую страховку для учёбы за границей
Почему икра благоприятно влияет на красоту и здоровье
Лариса Рубальская рассказала об участии в шоу "Маска"
Культовый герой, которого сыграли три актёра разных поколений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников