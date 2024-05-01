Придайте участку завершённый вид: вот какой метод можно использовать

Как можно озеленить участок

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Ландшафт

Украшение собственного участка может быть осуществлено разнообразными способами, и одним из популярных элементов является бордюр. Этот элемент озеленения может быть выполнен как с использованием цветущих, так и зелёных растений и служит для выделения границ газона или других функциональных зон. Бордюр добавляет эстетического очарования и завершает общую композицию.

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При выборе растений для бордюра важно учитывать их низкорослость, компактность и срок цветения, а также контрастность по цвету с основными растениями. Популярными вариантами для бордюра являются бархатцы, лаванда, хоста и пряные травы. Оптимальная ширина бордюра составляет около 50 см, а высота колеблется от 20 до 40 см. Следует высаживать растения в два ряда для заполнения пространства без промежутков. Поддерживать эстетический вид бордюра поможет регулярная стрижка.