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5 секретов молодости от японских красавиц

Пять секретов молодости японских красавиц, которые стоит взять каждой женщине на вооружение

2:12
Здоровье

Японские женщины славятся своей изящностью и свежим внешним видом. Их ухоженная кожа, гладкие волосы и изящная осанка поражают воображение. Тайна их красоты в здоровом образе жизни, правильном питании, уходе за собой и традиционных японских рецептах красоты.

Пять секретов молодости японских красавиц, которые стоит взять каждой женщине на вооружение
Фото: flickr.com by ZacharyOakes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В Японии считается, что нужно съедать не менее 300 граммов овощей каждый день.

Овощи — источник витаминов и ценной клетчатки, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и даже предотвращают рак.

Утренний и вечерний уход за кожей

Однако каждый день взвешивать все помидоры и проверять количество овощей отнимает очень много времени даже у японок.

Стоит начать пить зелёный сок

Таким напитком считается аодзиру. Аодзиру - зеленый порошок, смешанный с водой, соком, йогуртом и т. д. Вы также можете добавлять его в супы.

Японки каждый день делают массаж лица

После нанесения сыворотки помассируйте кожу перед нанесением крема. Массаж помогает разогнать лимфу, снять отеки, придать коже эластичность, разгладить морщины. Кроме того, его используют для предотвращения второго подбородка и птоза.

Еще до появления косметики японки использовали природу для ухода за кожей

Нужно приготовить настойку из цветов и листьев вишни, налить в нее немного рисовой воды и натереть кожу зеленым чаем.

Японцы быстро поняли, что вода из горячих источников обладает целебными свойствами

Японка, работавшая на шелковой фабрике в Японии, заметила, что кожа на ее руках стала более яркой, увлажненной и красивой.

Затем после такого наблюдения японки стали вытирать кожу и волосы шелковыми тряпочками. Ведь шелковая нить содержит белок серицин. Шелк по своему составу близок нашей коже и обеспечивает ее интенсивным увлажнением. При контакте с шелковыми нитями серицин напрямую переходит на наш эпидермис.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гришин Максим
Врач психиатр-нарколог
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
Специалист Поплевченков Константин
Главный врач, психиатр-нарколог
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