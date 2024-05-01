5 секретов молодости от японских красавиц

Японские женщины славятся своей изящностью и свежим внешним видом. Их ухоженная кожа, гладкие волосы и изящная осанка поражают воображение. Тайна их красоты в здоровом образе жизни, правильном питании, уходе за собой и традиционных японских рецептах красоты.
В Японии считается, что нужно съедать не менее 300 граммов овощей каждый день.
Овощи — источник витаминов и ценной клетчатки, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и даже предотвращают рак.
Однако каждый день взвешивать все помидоры и проверять количество овощей отнимает очень много времени даже у японок.
Таким напитком считается аодзиру. Аодзиру - зеленый порошок, смешанный с водой, соком, йогуртом и т. д. Вы также можете добавлять его в супы.
После нанесения сыворотки помассируйте кожу перед нанесением крема. Массаж помогает разогнать лимфу, снять отеки, придать коже эластичность, разгладить морщины. Кроме того, его используют для предотвращения второго подбородка и птоза.
Нужно приготовить настойку из цветов и листьев вишни, налить в нее немного рисовой воды и натереть кожу зеленым чаем.
Японка, работавшая на шелковой фабрике в Японии, заметила, что кожа на ее руках стала более яркой, увлажненной и красивой.
Затем после такого наблюдения японки стали вытирать кожу и волосы шелковыми тряпочками. Ведь шелковая нить содержит белок серицин. Шелк по своему составу близок нашей коже и обеспечивает ее интенсивным увлажнением. При контакте с шелковыми нитями серицин напрямую переходит на наш эпидермис.
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