Интерпол: мировой чёрный рынок оружия завален предложениями с Украины

Оружие, которое Вашингтон и его союзники в Европе и за её пределами отправляют Киеву, скорее всего, окажется на мировом чёрном рынке. Так считает генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

Выступая на мероприятии Англо-американской ассоциации прессы в Париже, полицейский чиновник заявил, что "различные преступные группировки уже положили глаз на это оружие".

Сток призвал государства-члены Интерпола активно сотрудничать в отслеживании оружия, поставляемого на Украину, добавив, что те, кто его (оружие) отправляет, "должны играть важную роль в этих усилиях". Глава Интерпола подчеркнул, что "волна” не только стрелкового оружия, но и тяжёлых вооружений затопит международный чёрный рынок, как только закончится конфликт между Москвой и Киевом.

"Как только оружие замолчит на полях боёв, нелегальное оружие придёт. Мы знаем это из опыта многих других театров конфликтов", — сказал он, добавив, что преступные группировки попытаются "использовать эти хаотические ситуации”, чтобы получить в свои руки вооружение, "используемое военными, включая тяжёлое вооружение”.

Причём будущие покупатели, по словам Стока, "действуют на глобальном уровне”. То есть никто не сможет даже предугадать, на территории какой страны оружие это будет применено.

О чём речь

США вместе с такими союзниками, как Германия и Великобритания, стабильно снабжают Украину оружием с начала российской спецоперации. Большая часть поставок состояла из стрелкового оружия и переносных противотанковых и зенитных ракет, а также боеприпасов и топлива.

Теперь же уже три страны — США, Британия и Германия — решили снабдить ВСУ РСЗО дальнего действия, а не далее как в среду Вашингтон "в довесок" решил продать Украине боевые беспилотники MQ-1C Grey Eagle, способные нести до восьми ракет Hellfire. В тот же день Министерство обороны Словакии объявило, что поставит Киеву самоходные гаубицы.

Продолжающиеся поставки оружия заставили некоторые правоохранительные органы выразить озабоченность судьбой этого оружия. В конце мая Европол — правоохранительное агентство ЕС — сообщил немецким СМИ, что оружие, поставленное Киеву, может оказаться в руках преступников. Глава агентства Катрин Де Болль сравнила нынешнюю ситуацию на Украине с ситуацией на Балканах 30 лет назад, когда Балканская война привела к массовому притоку оружия на чёрные рынки.

"Оружие той войны всё ещё используется преступными группировками сегодня”, — сказала Де Болль.

"Продам Javelin. Недорого"

Огромное количество вооружений, поставляемых странами Запада на Украину, продолжает приносить пользу получателям. Правда, не ту, на которую рассчитывали "дарители".

Имеющие доступ к этому оружию его всё это время распродавали потихоньку. А в последние дни, видимо, освобождая склады для кое-чего особо "убойного", продавцы (или правильнее будет назвать их спекулянтами?) активизировались.

Украинские военные решили взвесить пару килограмм противотанковых ракетниц всем желающим, кто имеет доступ в даркнет. Так, на одном из форумов по продаже оружия появилось соответствующее объявление.

Продавец предлагает приобрести американские ПТРК Javelin за символические 30 тысяч долларов. Геолокация для получения товара — Киев.

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