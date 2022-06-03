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Автор Ирина Гусакова

Историк Зюссе: "Байден дал Украине все карты в руки для того, чтобы начать Третью мировую"

Мир

Во вторник, 31 мая, президент США Джо Байден опубликовал статью в New York Times "Что Америка будет и не будет делать на Украине", в которой заявил, что США предоставят украинцам более совершенные ракеты, системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые объекты на поле боя. Он не сказал, что это оружие позволит Украине вторгнуться в Россию, но со стороны так и выглядит, и Россия предвидела это, уверяет историк Эрик Зюссе в статье для Modern Diplomacy.

США или Россия
 

Позднее, 31 мая, издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, мол, Киев заверил Белый дом, что новое оружие будет использоваться на Украине, а не против целей в России.

Это оружие будет включено в пакет дополнительной помощи США Украине в размере более 40 млрд долларов, которую конгресс санкционировал 19 мая. Но по сути Байден предоставил Украине все карты в руки для того, чтобы начать Третью мировую войну.

Россия бьет тревогу из-за вероятного конфликта с США

Историк напомнил и заявления со стороны российских властей о том, что будет мировая война, если Америка все же поставит оружие на Украину.

1 июня в российских СМИ появились статьи в духе "Россия бьет тревогу из-за риска прямого конфликта с США". Поставки Украине более тяжелого вооружения увеличивают риск прямой конфронтации США и России, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат комментировал новость о том, что США решили поставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Вашингтон настаивает на том, что система вооружений не позволит украинским силам атаковать Россию, и утверждает, что она предотвращает сценарий, при котором Москва будет считать США стороной конфликта.

"Мы не поставляем какое-либо оружие, которое позволило бы украинцам атаковать Россию, и президент [Джо] Байден очень четко заявил об этом, — заявила представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд. — Мы не собираемся становиться стороной войны".

Рябков не согласился с этим обоснованием, заявив, что США делают конфликт более опасным.

"Любые поставки вооружений, которые продолжаются, идут по нарастающей, увеличивают риски такого развития", — сказал Рябков журналистам, имея в виду возможность прямого противостояния России и США.

Нельзя доверять Украине в том, что она выполнит пожелания Вашингтона и не применит поставленные США ракетные установки против целей в России, заявил в среду пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам чиновника, Киев плохо держит свое слово.

"К сожалению, это не то, о чем говорит наш опыт", — сказал он. Зеленский нарушал свое слово на протяжении всей своей относительно короткой политической карьеры, "начиная со своего основного предвыборного обещания положить конец войне на юго-востоке Украины", — заявил Песков.

Отвечая на опасения, что такое оружие, как HIMARS, может втянуть Соединенные Штаты в прямой конфликт, Джонатан Файнер, заместитель советника президента США по национальной безопасности, сказал, что Вашингтон запросил у Украины гарантии того, что ракеты не нанесут удар по территории России.

"Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь", — заявил журналистам Дмитрий Песков, добавив, что такие поставки не будут стимулировать руководство Украины к возобновлению зашедших в тупик мирных переговоров.

Историк в своей статье крайне обеспокоен тем, что вскоре после объявления решения США Министерство обороны России заявило о проведении учений в Ивановской области. Около 1000 военнослужащих отрабатывали интенсивные маневры с использованием более 100 транспортных средств, в том числе пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет "Ярс". Эрик Зюссе задается вопросом — что последует далее и какова действительная цель Вашингтона.

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