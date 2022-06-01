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Автор Ирина Гусакова

Владимир Васильев: "План борьбы с инфляцией в США включает игру в Третью мировую"

Экономика

Стоимость нового, 11-го пакета военной помощи Украине, по словам представителей Белого дома, оценивается в 700 млн долларов. Украинцам выделят реактивные системы залпового огня HIMARS, РЛС, а также вертолеты, автомобили и противотанковые средства, которые, как сообщается, позволят им "более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России". Но пока впору задаться вопросом, а как же США собираются помогать, если американская экономика уже на пороге серьезного экономического кризиса.

Кризис в США

Все средства хороши, чтобы справиться с инфляцией

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев уверен, что Вашингтон затеял столь азартную игру с Украиной с определенной целью — чтобы военные новости оттеснили на задний план новости реальные — о надвигающейся экономической катастрофе.

"Недавно в США был принят план борьбы с инфляцией. Этот план предполагает очень жесткие меры, главное — любой ценой задавить инфляцию. Но это можно сделать, если погрузить американскую экономику в достаточно глубокий кризис. Администрация стала играть в азартную игру: она стала усиливать военный компонент с расчетом, чтобы к лету или ближе к осени, когда будет усиливаться оппозиция, военные новости оттеснили на задний план новости о надвигающейся экономической катастрофе, мол, сегодня это не просто российско-украинский конфликт, а по существу — военный конфликт России с Западом. А ради победы коллективного Запада и США необходимы жертвы: "потерпите какой-то период времени". Эта двойная игра сегодня очевидна", — отмечает Владимир Васильев в интервью Pravda.Ru.

Пиком военной истерии со стороны США являются заголовки в духе: "Мир балансирует на грани Третьей мировой войны", а элиты уже потирают руки в надежде, что простые американцы забудут про то, что политики в их стране не справляются со своими непосредственными обязанностями — обеспечивать благосостояние своих граждан.

Ставки удваиваются, и внутренняя напряженность в Америке будет постепенно расти. Стоит напомнить, что 31 мая Байден на встрече с председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом (ФРС), и министром финансов Джанет Йеллен этот план обсуждал. ФРС посчитала необходимым проводить такую политику. И Байден в своей короткой речи сказал, что он полностью отдает бразды правления ФРС. Пусть как решит ФРС, так и будет. Он как бы дистанцировался, и зря. ФРС считается убийцей американских президентов. Видимо, Байден считает, что здесь выхода особого нет, потому что это не только некие финансово-экономические элиты, которые правят американской экономикой, но это спонсоры Демократической партии. В ряде случаев выбирают из двух зол меньшее: пожертвовать администрацией, но спасти Демократическую партию.

"Один раз это произошло, когда утопили Картера, но демократы через 12 лет сумели выскочить. Хотя в первой половине 80-х годов разговоры о том, что Демократическая партия разгромлена и больше не возродится, были довольно популярны в Америке. Сегодня, кстати сказать, тоже так, некоторые издания говорят: "ребята, посмотрите, вы проиграете промежуточные выборы", а после этого начнется разгром Демократической партии, во всяком случае, ее левого крыла, может быть, и других составляющих ее повестки на BLM, ЛГБТ-сообщества. В общем, это культура отмены", — резюмировал эксперт.

 

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