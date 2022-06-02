Fox News: Байден досрочно уйдёт в отставку

Президент США Джо Байден на фоне рекордной инфляции и недоверия граждан не доработает до конца срока и уйдёт в отставку, уверен телеведущий Fox News Грег Гатфелд.

"Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдёт в отставку досрочно", — заявил журналист.

Гатфелд объяснил, что стоимость топлива на автозаправках страны достигла рекордных пяти долларов за галлон. Кроме того, сам Байден постоянно винит сотрудников своей администрации в том, что они мешают ему работать. По словам телеведущего, эти факторы вызывают у граждан США недовольство действующим президентом, из-за чего падает его рейтинг.