Fox Business: инфляция пожирает американскую мечту — "Настроения пессимистичные"

Высокая инфляция, цены и кризис довели жителей США до пессимистичных и депрессивных настроений, заявил американский телеведущий Стюарт Варни. По его словам, экономическое положение страны "пожирает" американскую мечту.

Как подчеркнул Варни, за полтора года, которые президент США Джо Байден занимает свой пост, инфляционные показатели превысили все мыслимые отметки. А граждане страны "напуганы и нервничают".

"Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало", — заявил ведущий в эфире Fox Business. — Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены".

По словам Варни, настроения в стране царят не самые "благостные", а рейтинг Байдена продолжает падать, потому что американцы уже не могут доверять президенту.