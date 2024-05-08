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Летний маникюр в нюдовых тонах: топ-4 идей для стильного образа

Несколько идей для того, чтобы создать стильный летний маникюр в нюдовых тонах

Моя семья » Красота и стиль

Нюдовый маникюр остается в тренде и, скорее всего, будет таковым еще долго. Его преимущество в универсальности, поскольку идеально дополняет любой образ. Не случайно нюдовые ногти ассоциируются с роскошью. Мы собрали самые актуальные идеи для этого лета, если вы не можете определиться с дизайном.

Несколько идей для того, чтобы создать стильный летний маникюр в нюдовых тонах
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Золотой нюд

Не ограничивайтесь классическим монохромом. Лето призывает к экспериментам, в том числе и в маникюре. Попросите мастера создать дизайн с золотом или серебром. Не обязательно делать акценты на всех ногтях, чтобы избежать чересчур вызывающего впечатления, но пару ногтей можно украсить глиттером или фольгой. Выбор за вами.

Геометрия

Если яркие акценты не ваше, тогда попробуйте геометрию на ногтях. Многие мастера считают, что геометрические линии и нюдовая база идеально сочетаются, и мы с ними согласны. Важно следить за аккуратностью и минимализмом, чтобы не перегрузить нежные оттенки.

Травяной нюд

Если вы устали от абстрактных узоров, можно использовать растительные мотивы. Несколько листочков или веточек придадут образу романтичности. Можно экспериментировать с оттенками для флористического дизайна, а также рассмотреть растительные принты в черно-белой гамме.

Стемпинг

Когда времени мало, а вы не хотите тратить его на сложные узоры, можно воспользоваться готовыми шаблонами — стемпингом. Таким образом можно получить однородные узоры на ногтях без лишних затрат времени. Важно подбирать оттенок принта в соответствии с базовым нюдовым покрытием.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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