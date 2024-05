Летний маникюр в нюдовых тонах: топ-4 идей для стильного образа

Нюдовый маникюр остается в тренде и, скорее всего, будет таковым еще долго. Его преимущество в универсальности, поскольку идеально дополняет любой образ. Не случайно нюдовые ногти ассоциируются с роскошью. Мы собрали самые актуальные идеи для этого лета, если вы не можете определиться с дизайном.

Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain