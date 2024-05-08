Этот забытый вид пиона поражает своей оригинальностью: бутоны вырастают по 10 см — отлично сочетается с другими растениями в саду

Тонколистный пион сохраняет свою декоративность и привлекает естественным очарованием. Этот редкий цветок, занесённый в Красную книгу, произрастает в степях и называется "диким пионом". —
Это многолетнее растение высотой до полуметра с красивыми перисто-рассеченными листьями, похожими на укроп. Первое цветение начинается через 4-5 лет жизни, с диаметром бутонов до 10 см, чаще всего красными, но иногда розовыми или белыми. После цветения образуются коробочки с семенами.
Тонколистный пион предпочитает хорошо освещённые места и не переносит избыток влаги. Он требует умеренного полива и питательной почвы. С возрастом может расти на одном месте до 15 лет и отлично сочетается с другими растениями в саду.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.