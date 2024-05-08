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"Используют фактор неожиданности": россиян предупредили сразу о двух новых схемах мошенников

Депутат Немкин рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники

2:36
Страхование

Правоохранительные органы предупредили россиян сразу о двух мошеннических схемах: преступники выманивают деньги под видом страховщиков и приставов. Об этом сообщает Российская газета.

Депутат Немкин рассказал, какие психологические приёмы используют мошенники
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

Часть мошенников звонит гражданам под видом представителей страховых фирм и предлагают заменить бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронный либо убеждают, что нужно его продлить. Если жертва попадается на уловку, преступники просят её установить фейковое "приложение Минздрава" на смартфон, после чего получают доступ к мобильному банку человека.

Второй новый способ выманивания денег — рассылка электронных писем от имени судебных приставов. В письме сообщается, что у гражданина есть непогашенная задолженность, которую необходимо срочно оплатить во избежание блокировки банковских счетов.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин объяснил, что телефонные и сетевые мошенники используют фактор неожиданности и создания стрессовой ситуации, чтобы поймать жертву "на крючок".

"Злоумышленники могут представляться руководителями организации, где работает жертва, правоохранительными органами или представителями государственных органов — чаще всего, из-за внезапности такого звонка, это застает врасплох. Самая популярная стратегия — звонки от имени сотрудников службы безопасности известных российских банков", — рассказал парламентарий.

Немкин отметил, что в такой стрессовой ситуации "всё критическое мышление теряется".

Депутат также напомнил, что полисы ОМС бессрочны, поэтому менять их не нужно. Бумажный полис можно заменить на электронный на портале "Госуслуги". При смене жительства достаточно сообщить новый адрес страховой компании.

Немкин подчеркнул, что государственные органы, банковские и страховые организации не звонят гражданам и не просят установить на телефон какое-либо приложение.

"Если пользователь столкнулся с подобными действиями, то вероятность мошенничества крайне высока. Вредоносное ПО может собирать не только персональные, но и банковские сведения. Например, особое распространение сегодня получил вирус Mamont, который позволяет собирать платежные данные граждан. Крайне важно проявлять осторожность и всегда перепроверять полученную от третьего лица информацию", — рекомендовал депутат.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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