Профессор из США Ханке: максимальный ущерб от санкций понесут ЕС и США, а не РФ

Россия понесёт издержки от санкций Запада, но они "меркнут" по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся Евросоюз, Штаты и остальной мир. Об этом заявил профессор прикладной экономики из США Стив Ханке.

По его словам, ограничения, введённые против РФ, не помогли "изменить поведение" Москвы. Он отметил, что издержки, связанные с санкциями, будут "ошеломляющими" для ЕС и США.

"Евросоюз понесёт расходы, намного большие, чем США. Сбои, вызванные санкциями, распространятся по всему миру", — сказал эксперт в интервью Asia Times.

Профессор считает, что эмбарго на российские энергоресурсы окажет негативное влияние на страны, входящие в состав ЕС. Он убеждён: мировые рынки нефти и газа станут политизированными. В этом случае, пояснил Ханке, Евросоюз столкнётся с подорожанием энергетических ресурсов.

При этом экономист не согласился с тем, что инфляцию в Штатах спровоцировала РФ. Профессор подчеркнул: проблемы в США вызваны политикой действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые во время пандемии COVID-19 "печатали и тратили много денег".