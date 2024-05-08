Этот суп популярен среди народа игбо в Нигерии: попробуйте и вы эгуси из говядины, шпината и семян дыни

Суп эгуси — нигерийское блюдо, приготовленное из фасоли, шпината и семян дыни (эгуси), содержащих жир и белок. Суп обычно также содержит листовую зелень, рыбу или мясо.
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Суп наиболее популярен среди народа игбо в Нигерии. Но вариации супа можно найти по всей Нигерии и Западной Африке.
Ингредиенты
1 острый перец Scotch Bonnet, очищенный от семян и измельчённый
1 большой помидор, нарезанный
1/2 луковицы, нарезанной
Полкило креветок, очищенных
300 г говядины, нарезанной кубиками
250 г шпината, нарезанного
1 чашка томатного соуса
3/4 стакана воды
1/4 стакана сушёных семян дыни
1/4 стакана арахисового масла
1 столовая ложка томатной пасты
Приготовление
В блендер добавьте семена дыни. Измельчите в течение 30-40 секунд до получения порошкообразного состояния. Отложите в сторону.
Приправьте кубики говядины солью. Нагрейте арахисовое масло в большой кастрюле на средне-сильном огне в течение 4-5 минут. Обжарьте кубики говядины в течение 3-5 минут.
В блендер добавьте помидор, лук и перец. Взбейте в течение 30 секунд, до получения однородной массы. Вылейте это на кубики говядины. Уменьшите огонь до средне-слабого. Готовьте под крышкой 40-50 минут.
Добавьте томатный соус, воду и креветки. Тушите 10 минут.
Добавьте шпинат и семена дыни. Тушите ещё 10 минут. Разлейте по тарелкам и подавайте.
Картофель - одна из самых популярных культур в мире. Однако, как и любое другое растение, картофель нуждается в уходе и защите от вредителей. Один из способов обеспечить здоровый рост и урожай картофеля - это высаживание дополнительных растений в междурядьях.