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Этот суп популярен среди народа игбо в Нигерии: попробуйте и вы эгуси из говядины, шпината и семян дыни

Готовим знаменитый нигерийский суп эгуси

1:49
Еда

Суп эгуси — нигерийское блюдо, приготовленное из фасоли, шпината и семян дыни (эгуси), содержащих жир и белок. Суп обычно также содержит листовую зелень, рыбу или мясо.

Готовим знаменитый нигерийский суп эгуси
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суп наиболее популярен среди народа игбо в Нигерии. Но вариации супа можно найти по всей Нигерии и Западной Африке.

Ингредиенты

  • 1 острый перец Scotch Bonnet, очищенный от семян и измельчённый
  • 1 большой помидор, нарезанный
  • 1/2 луковицы, нарезанной
  • Полкило креветок, очищенных
  • 300 г говядины, нарезанной кубиками
  • 250 г шпината, нарезанного
  • 1 чашка томатного соуса
  • 3/4 стакана воды
  • 1/4 стакана сушёных семян дыни
  • 1/4 стакана арахисового масла
  • 1 столовая ложка томатной пасты

Приготовление

  1. В блендер добавьте семена дыни. Измельчите в течение 30-40 секунд до получения порошкообразного состояния. Отложите в сторону.
  2. Приправьте кубики говядины солью. Нагрейте арахисовое масло в большой кастрюле на средне-сильном огне в течение 4-5 минут. Обжарьте кубики говядины в течение 3-5 минут.
  3. В блендер добавьте помидор, лук и перец. Взбейте в течение 30 секунд, до получения однородной массы. Вылейте это на кубики говядины. Уменьшите огонь до средне-слабого. Готовьте под крышкой 40-50 минут.
  4. Добавьте томатный соус, воду и креветки. Тушите 10 минут.
  5. Добавьте шпинат и семена дыни. Тушите ещё 10 минут. Разлейте по тарелкам и подавайте.
Африканская Кухня. Готовим нигерийский суп огбоно
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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