Этот суп популярен среди народа игбо в Нигерии: попробуйте и вы эгуси из говядины, шпината и семян дыни

Готовим знаменитый нигерийский суп эгуси

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп эгуси — нигерийское блюдо, приготовленное из фасоли, шпината и семян дыни (эгуси), содержащих жир и белок. Суп обычно также содержит листовую зелень, рыбу или мясо.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Суп наиболее популярен среди народа игбо в Нигерии. Но вариации супа можно найти по всей Нигерии и Западной Африке.

Ингредиенты

1 острый перец Scotch Bonnet, очищенный от семян и измельчённый

1 большой помидор, нарезанный

1/2 луковицы, нарезанной

Полкило креветок, очищенных

300 г говядины, нарезанной кубиками

250 г шпината, нарезанного

1 чашка томатного соуса

3/4 стакана воды

1/4 стакана сушёных семян дыни

1/4 стакана арахисового масла

1 столовая ложка томатной пасты

Приготовление

В блендер добавьте семена дыни. Измельчите в течение 30-40 секунд до получения порошкообразного состояния. Отложите в сторону. Приправьте кубики говядины солью. Нагрейте арахисовое масло в большой кастрюле на средне-сильном огне в течение 4-5 минут. Обжарьте кубики говядины в течение 3-5 минут. В блендер добавьте помидор, лук и перец. Взбейте в течение 30 секунд, до получения однородной массы. Вылейте это на кубики говядины. Уменьшите огонь до средне-слабого. Готовьте под крышкой 40-50 минут. Добавьте томатный соус, воду и креветки. Тушите 10 минут. Добавьте шпинат и семена дыни. Тушите ещё 10 минут. Разлейте по тарелкам и подавайте.