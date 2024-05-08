Отдыхающая в Дубае блогер Лерчек в слезах пожаловалась на безденежье

Обливающаяся слезами блогер Лерчек рассказала о проблемах с деньгами

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, пожаловалась на финансовые проблемы.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм Валерии Чекалиной is licensed under public doman

Чекалина записала видео в "Инстаграм"*, на котором она обливается слезами. Причиной расстройства блогера стало безденежье. Предаётся печальным размышлениям звезда Интернета, отдыхая в Дубае.

Лерчек отметила, что всё, что было нажито непосильным трудом, уходит в счёт погашения долгов.

"Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые ещё поступают и потом с этих новых денег ещё сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль", — пожаловалась Чекалина.

Интернет-пользователи признались, что тоже хотят рыдать от безденежья, отдыхая в Дубае.

Ранее блогера Лерчек заметили в ОАЭ в обнимку с мужем Артёмом после заявления об их разводе.

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