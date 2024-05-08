Отдыхающая в Дубае блогер Лерчек в слезах пожаловалась на безденежье

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, пожаловалась на финансовые проблемы.
Чекалина записала видео в "Инстаграм"*, на котором она обливается слезами. Причиной расстройства блогера стало безденежье. Предаётся печальным размышлениям звезда Интернета, отдыхая в Дубае.
Лерчек отметила, что всё, что было нажито непосильным трудом, уходит в счёт погашения долгов.
"Новые деньги уходят на погашение старых задолженностей, которые ещё поступают и потом с этих новых денег ещё сверху налог. И ощущение, что я вообще зарабатываю ноль", — пожаловалась Чекалина.
Интернет-пользователи признались, что тоже хотят рыдать от безденежья, отдыхая в Дубае.
Ранее блогера Лерчек заметили в ОАЭ в обнимку с мужем Артёмом после заявления об их разводе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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