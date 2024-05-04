Блогера Лерчек заметили в Дубае в обнимку с мужем после заявления о разводе

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Дубай с мужем Артёмом Чекалиным, брак с которым висит на волоске.
Валерия Чекалина подала на развод с супругом. Бракоразводный процесс уже стартовал. Супруги, по их словам, больше не живут вместе, однако отдыхать предпочитают вместе.
Артём и Лерчек обнимаются на отдыхе в окружении своих детей и радуются жизни под песню Олега Газманова "Ты морячка, я моряк".
В ответ на поздравления подписчиков Артём Чекалин объяснил, что совместный отдых не означает воссоединения семьи.
"На самом деле, к сожалению, мы уже не вместе и не будем никогда", — заявил Артём.
Ранее сообщалось, что муж блогера Лерчек подал в суд иск о разделе совместного нажитого имущества.
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