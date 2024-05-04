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Блогера Лерчек заметили в Дубае в обнимку с мужем после заявления о разводе

Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе

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Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Дубай с мужем Артёмом Чекалиным, брак с которым висит на волоске.

Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public domain

Валерия Чекалина подала на развод с супругом. Бракоразводный процесс уже стартовал. Супруги, по их словам, больше не живут вместе, однако отдыхать предпочитают вместе.

Артём и Лерчек обнимаются на отдыхе в окружении своих детей и радуются жизни под песню Олега Газманова "Ты морячка, я моряк".

В ответ на поздравления подписчиков Артём Чекалин объяснил, что совместный отдых не означает воссоединения семьи.

"На самом деле, к сожалению, мы уже не вместе и не будем никогда", — заявил Артём.

Ранее сообщалось, что муж блогера Лерчек подал в суд иск о разделе совместного нажитого имущества.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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