Блогера Лерчек заметили в Дубае в обнимку с мужем после заявления о разводе

Блогер Лерчек обнимается с супругом в ОАЭ после заявления о разводе

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Дубай с мужем Артёмом Чекалиным, брак с которым висит на волоске.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public domain

Валерия Чекалина подала на развод с супругом. Бракоразводный процесс уже стартовал. Супруги, по их словам, больше не живут вместе, однако отдыхать предпочитают вместе.

Артём и Лерчек обнимаются на отдыхе в окружении своих детей и радуются жизни под песню Олега Газманова "Ты морячка, я моряк".

В ответ на поздравления подписчиков Артём Чекалин объяснил, что совместный отдых не означает воссоединения семьи.

"На самом деле, к сожалению, мы уже не вместе и не будем никогда", — заявил Артём.

Ранее сообщалось, что муж блогера Лерчек подал в суд иск о разделе совместного нажитого имущества.