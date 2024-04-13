Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества

Супруг известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем подал иск в Симоновский районный суд Москвы по делу о разделе совместно нажитого имущества.
Иск зарегистрировали 12 апреля 2024 году. Истцом выступает Артем Чекалин, а ответчиком — Валерия.
В начале марта все уголовные дела в отношении известных супругов были прекращены. Арест со счетов семейной пары был снят.
В декабре прошлого года Валерия и Артем Чекалины погасили долг перед государством в размере 500 млн рублей. После этого было закрыто уголовное дело по неуплате налогов, а блогерам разрешили пользоваться интернетом и сняли ограничения на перемещения.
В марте 2024 года Валерия дала понять поклонникам, что собирается разводиться с мужем, с которым воспитывает троих детей. Судя по всему, непростые времена им не удалось пережить мирно.
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