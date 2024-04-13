Папарацци застали Алану Мамаеву на свидании с неизвестным мужчиной — кто он?

Бывшую жену Павла Мамаева Алану застали на свидании с пластическим хирургом

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Алану Мамаеву, бывшую супругу футболиста Павла Мамаева, заметили в одном из столичных ресторанов в компании 34-летнего пластического хирурга Павла Корнеева. Об этом пишет Super.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Журналистам удалось выяснить, что врач имеет огромный опыт, так как после окончания Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова трудится уже 15 лет. Так, по неподтвержденной информации, у него есть ребенок от первого брака.

Встреча, скорее всего, носила романтический характер, так как мужчина гладил Мамаеву по щеке, а на прощание поцеловал. Но уехала домой она в одиночестве.

Алана Мамаева делала несколько пластических операций. Полтора года назад она встала на защиту девушек, которые обвинили врача Вардана Хачатряна в том, что он их душил во время наркоза и лез в трусы.

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