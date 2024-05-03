Секреты здоровых и соблазнительных губ: простые шаги к идеальному уходу

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Как обеспечить защиту губ от пересыхания и трещин

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Бывало ли у вас так, что после прекрасного дня на солнечных улицах ваша кожа, словно старый чернослив, становится сухой и трескается? Это довольно распространенная проблема, несмотря на все наши усилия по уходу за кожей. Но сохранить ваши губы здоровыми, мягкими и чувственными совсем несложно. Всего лишь немного заботы и минимум усилий могут сделать чудеса.

Как обеспечить защиту губ от пересыхания и трещин
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Восстановите их к исходному состоянию

Мы обычно заботимся о выборе правильной помады, но не всегда уделяем должное внимание очищению губ. Чтобы сохранить их здоровье, используйте мягкие средства очищения с теплой водой, чтобы удалить грязь и макияж.

Эксфолиация

Отшелушивание — важный шаг в уходе за губами. Это поможет избавиться от омертвевших клеток и остатков макияжа, делая губы здоровыми и упругими. Используйте мягкий губный скраб один-два раза в неделю.

Используйте губные патчи

Патчи для губ — это новый тренд в мире красоты. Они содержат увлажняющие компоненты, такие как кокосовое масло, масло ши и гиалуроновая кислота, которые питают и увлажняют губы, а также слегка увеличивают их объем.

Увлажнение

Бальзамы для губ обеспечивают дополнительный слой защиты и увлажнения, помогая бороться с сухостью и раздражением кожи губ. Наносите бальзам в течение дня и перед сном, чтобы сохранить их мягкими и здоровыми.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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