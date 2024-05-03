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Возникновение гематом без видимых причин может свидетельствовать о проблеме с выработкой тромбоцитов или авитаминозе

Синяки, возникающие без видимой причины, повод обратиться к врачу

1:16
Здоровье

Если на теле без видимых причин появляются синяки, то это повод обратиться к врачу, потому что подобное может происходить из-за серьёзных заболеваний.

Синяки, возникающие без видимой причины, повод обратиться к врачу
Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

Врач-травматолог Александр Шелепов рассказал, что, как правило, гематомы или синяки возникают из-за повреждения мягких тканей вследствие удара или ушиба. Однако, если повреждений не было, а синяки есть, то это может быть, например, при снижении выработки тромбоцитов.

"В таких случаях синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов", — объяснил он.

Ещё подобные гематомы могут возникать при наличии варикозного расширения вен, при этом у пациента будет наблюдаться сосудистая сеточка. Синяки могут возникнуть в качестве побочной реакцией на употребление анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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