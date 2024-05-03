Летние процедуры для красоты кожи: безопасные и эффективные методы омоложения

Уход за кожей лица в жару: процедуры, подходящие для лета

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Для процедур в жаркое время года косметологи настоятельно рекомендуют наносить солнцезащитный крем SPF или, еще лучше, избегать загара за 3-4 недели до и после проведения. Однако есть две процедуры, которые безопасны для использования даже летом.

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Процедура PRX-терапии, разработанная в Италии, представляет собой ремоделирование и омоложение дермы. Гель PRX-T33 инициирует биохимические реакции, стимулирующие синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к улучшению качества и структуры кожи. Эта процедура обеспечивает мгновенный wow-лифтинг, улучшает тонус и тургор кожи, корректирует морщины и цветовые несовершенства.

Правила проведения PRX-терапии в летний период включают использование солнцезащитного крема и завершение активных кожные процедур за 2 недели до пребывания на солнце.

После PRX-терапии рекомендуется провести процедуру Dermadrop, которая позволяет ввести на глубину до 3,5 мм гиалуроновую кислоту, витамины и другие полезные вещества без инъекций. Это позволяет получить глубоко увлажненную, эластичную кожу сразу же после процедуры, без отеков и синяков.



