Летние процедуры для красоты кожи: безопасные и эффективные методы омоложения

Для процедур в жаркое время года косметологи настоятельно рекомендуют наносить солнцезащитный крем SPF или, еще лучше, избегать загара за 3-4 недели до и после проведения. Однако есть две процедуры, которые безопасны для использования даже летом.
Процедура PRX-терапии, разработанная в Италии, представляет собой ремоделирование и омоложение дермы. Гель PRX-T33 инициирует биохимические реакции, стимулирующие синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, что приводит к улучшению качества и структуры кожи. Эта процедура обеспечивает мгновенный wow-лифтинг, улучшает тонус и тургор кожи, корректирует морщины и цветовые несовершенства.
Правила проведения PRX-терапии в летний период включают использование солнцезащитного крема и завершение активных кожные процедур за 2 недели до пребывания на солнце.
После PRX-терапии рекомендуется провести процедуру Dermadrop, которая позволяет ввести на глубину до 3,5 мм гиалуроновую кислоту, витамины и другие полезные вещества без инъекций. Это позволяет получить глубоко увлажненную, эластичную кожу сразу же после процедуры, без отеков и синяков.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.