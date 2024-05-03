Врач-психиатр рассказал, чем закончится прогрессирующая деменция у Брюса Уиллиса

Врач-психиатр Алексей Вилков объяснил, сколько ещё может прожить Брюсс Уиллис со своим диагнозом.
Врач рассказал, что лобно-височная деменция приводит к слабоумию. Человек, страдающий данным недугом, теряет кратковременную и долговременную память. Он перестаёт узнавать близких, теряет бытовые навыки.
Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур вышла в свет с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса.
При острой фазе заболевания пациент польностью утрачивает двигательную активность.
"Состояние актёра перейдёт в вегетативное, которое может длиться довольно долго, время нахождения в нем зависит от ухода и качества медицинской помощи. В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.