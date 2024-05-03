Врач-психиатр рассказал, чем закончится прогрессирующая деменция у Брюса Уиллиса

Врач-психиатр объяснил, чем опасна болезнь Брюса Уилиса

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Врач-психиатр Алексей Вилков объяснил, сколько ещё может прожить Брюсс Уиллис со своим диагнозом.

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Врач рассказал, что лобно-височная деменция приводит к слабоумию. Человек, страдающий данным недугом, теряет кратковременную и долговременную память. Он перестаёт узнавать близких, теряет бытовые навыки.

Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур вышла в свет с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса.

При острой фазе заболевания пациент польностью утрачивает двигательную активность.

"Состояние актёра перейдёт в вегетативное, которое может длиться довольно долго, время нахождения в нем зависит от ухода и качества медицинской помощи. В данном случае дать точный прогноз довольно сложно, потому что есть высокий риск осложнений, инфекций", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".