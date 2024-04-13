Shaman с сожалением признал, что из-за популярности у него нет настоящих друзей

Певец Шаман заявил об отсутствии настоящих друзей в Москве

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, заявил, что в Москве у него нет настоящих друзей.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Он предположил, что, возможно, пока что не заслужил настоящих друзей. При этом добавил, что для него дружба это понятие круглосуточное.

"Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так да", — сказал артист в беседе с "Пятым каналом".

Ярослав Дронов принял приглашение дрессировщица Юрия Куклачева и посетил его юбилейный концерт в "Вегас Сити Холле". Звезду цирка, отмечавшего 75-летие, экстренно увезли на скорой и прооперировали — ему диагностировали обширный инфаркт.

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