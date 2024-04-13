Shaman с сожалением признал, что из-за популярности у него нет настоящих друзей

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, заявил, что в Москве у него нет настоящих друзей.
Он предположил, что, возможно, пока что не заслужил настоящих друзей. При этом добавил, что для него дружба это понятие круглосуточное.
"Но одно могу точно сказать: дружба — понятие круглосуточное. Это 100%. Для меня так да", — сказал артист в беседе с "Пятым каналом".
Ярослав Дронов принял приглашение дрессировщица Юрия Куклачева и посетил его юбилейный концерт в "Вегас Сити Холле". Звезду цирка, отмечавшего 75-летие, экстренно увезли на скорой и прооперировали — ему диагностировали обширный инфаркт.
Ранее балерина Анастасия Волочкова показала татуировки от сглаза.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.