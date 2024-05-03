Стало известно, почему новый DFSK ix5 вызывает столько вопросов

DFSK ix5: обзор качества сборки и характеристик нового кроссовера

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт оценил качество сборки нового кроссовера DFSK ix5, отмечая добротность конструкции, ровную окраску и отсутствие проблем с зазорами, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов, таких как Geely Tugella и Haval F7x.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0

Особенностью модели является наличие заднего стеклоочистителя. Однако отделка салона, хоть и неплохая, имеет недочеты в оснащении, особенно в плане подготовки к зимним условиям: отсутствует обогрев ветрового стекла и рулевого колеса, но разработчики планируют устранить эти недостатки.

Передние сиденья кроссовера оказались узкими, что может быть неудобно для некоторых водителей и пассажиров, в то время как задняя часть салона предлагает достаточно пространства. DFSK ix5 доступен в России с 1.5-литровым турбодвигателем мощностью 137 л. с. и вариатором, привод при этом передний. В планах компании также привоз версии с двухлитровым мотором и автоматической трансмиссией.