Стоимость яиц и красителей к Пасхе: эксперты рассказали, что изменится для россиян в этом году

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов, в интервью для ОТР сообщил, что россияне вряд ли заметят подорожание продуктов к Пасхе.
Он уточнил, что цены на яйца пока остаются стабильными.
Тем не менее, Генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова, указала, что в этом году яйца будут стоить дороже по сравнению с прошлым годом. На 15 апреля средняя стоимость десятка яиц в крупных городах через федеральные и региональные сети достигала 127,97 рублей.
Согласно данным центра мониторинга цен "Ценозавр", цены на пищевые красители останутся неизменными и составят около 84 рублей, как сообщают "Известия".
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.