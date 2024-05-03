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Стоимость яиц и красителей к Пасхе: эксперты рассказали, что изменится для россиян в этом году

Эксперт: россияне не заметят рост цен на продукты к Пасхе

0:49
Экономика

Эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов, в интервью для ОТР сообщил, что россияне вряд ли заметят подорожание продуктов к Пасхе.

Эксперт: россияне не заметят рост цен на продукты к Пасхе
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Он уточнил, что цены на яйца пока остаются стабильными.

Тем не менее, Генеральный директор Petrova 5 Consulting Марина Петрова, указала, что в этом году яйца будут стоить дороже по сравнению с прошлым годом. На 15 апреля средняя стоимость десятка яиц в крупных городах через федеральные и региональные сети достигала 127,97 рублей.

Согласно данным центра мониторинга цен "Ценозавр", цены на пищевые красители останутся неизменными и составят около 84 рублей, как сообщают "Известия".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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