Эксперты рассказали россиянам о необходимых вещах для длительных автомобильных путешествий

Как подготовиться к автопутешествию: полезный чеклист

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Важно иметь при себе все необходимые документы при путешествии на автомобиле по стране, как утверждает издание kp. ru. К ним относятся паспорт или свидетельство о рождении для детей, полис медицинского страхования, водительские права, а также документация на автомобиль.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не менее значимым предметом для долгосрочных авто поездок является аптечка с первой медицинской помощью, содержащая жаропонижающие и гемостатические средства, анальгетики, а также препараты для борьбы с укачиванием и болезненными ощущениями в животе.

Для удобства оплаты рекомендуется взять с собой банковскую карту и наличные деньги, поскольку в некоторых местах возможна только наличная оплата, и банковские терминалы могут временно не работать.

В поездке пригодится навигатор, который поможет ориентироваться в незнакомой местности. Можно использовать как специальное устройство, так и мобильное приложение на телефоне или планшете.

Эксперты настоятельно советуют взять с собой огнетушитель. В автомобиле обязательно должен быть стандартный двухлитровый огнетушитель, однако для дальних поездок предпочтительнее модель большего объема, которую следует разместить сверху багажа.

Также стоит взять автомобильные инструменты и запасное колесо, так как в пути могут возникнуть различные нештатные ситуации, требующие ремонта. Поэтому перед длительной поездкой целесообразно тщательно подготовиться.