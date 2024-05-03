Эксперты рассказали россиянам о необходимых вещах для длительных автомобильных путешествий

Важно иметь при себе все необходимые документы при путешествии на автомобиле по стране, как утверждает издание kp. ru. К ним относятся паспорт или свидетельство о рождении для детей, полис медицинского страхования, водительские права, а также документация на автомобиль.
Не менее значимым предметом для долгосрочных авто поездок является аптечка с первой медицинской помощью, содержащая жаропонижающие и гемостатические средства, анальгетики, а также препараты для борьбы с укачиванием и болезненными ощущениями в животе.
Для удобства оплаты рекомендуется взять с собой банковскую карту и наличные деньги, поскольку в некоторых местах возможна только наличная оплата, и банковские терминалы могут временно не работать.
В поездке пригодится навигатор, который поможет ориентироваться в незнакомой местности. Можно использовать как специальное устройство, так и мобильное приложение на телефоне или планшете.
Эксперты настоятельно советуют взять с собой огнетушитель. В автомобиле обязательно должен быть стандартный двухлитровый огнетушитель, однако для дальних поездок предпочтительнее модель большего объема, которую следует разместить сверху багажа.
Также стоит взять автомобильные инструменты и запасное колесо, так как в пути могут возникнуть различные нештатные ситуации, требующие ремонта. Поэтому перед длительной поездкой целесообразно тщательно подготовиться.
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