"Ренессанс страхование": каждый пятый россиянин считает майские выходные слишком длинными и хочет их сократить

Опрос, проведенный компанией "Ренессанс страхование" показал, что каждый пятый житель России считает майские праздники слишком продолжительными и выражает мнение о необходимости их сокращения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос компании "Ренессанс страхование".
В рамках исследования выяснилось, что более 25% респондентов, в основном мужчины, беспокоятся о возможных рисках, связанных с образом жизни во время праздничных дней.
При опросе участникам было предложено высказать свое отношение к предстоящим длинным выходным. Обнаружилось, что 39% не удовлетворены их продолжительностью: 18% хотели бы увеличить их, тогда как 21% считают их чересчур длинными и поддерживают идею о сокращении. Те, кто за сокращение, в основном предпочли бы иметь от трех до четырех выходных дней в неделю.
Особенно активно за сокращение праздничных дней выступали женщины (27% всех опрошенных), в то время как среди мужчин таких было всего 15%. Молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет выразили большую поддержку сокращению праздников по сравнению с респондентами старше 55 лет и молодежью от 18 до 24 лет (27% и 20% против 16% и 13%).
Более того, исследование выявило, что 28% россиян видят определенные риски для здоровья, такие как переедание и избыточное употребление алкоголя. Мужчины оказались более озабочены этими рисками по сравнению с женщинами (каждый третий против каждой четвертой). Наибольшие опасения относительно майских праздников испытывают жители Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Воронежской области и Москвы.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.