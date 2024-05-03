"Ренессанс страхование": каждый пятый россиянин считает майские выходные слишком длинными и хочет их сократить

Каждый пятый россиянин выступает за сокращение майских праздников

1:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Опрос, проведенный компанией "Ренессанс страхование" показал, что каждый пятый житель России считает майские праздники слишком продолжительными и выражает мнение о необходимости их сокращения. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на опрос компании "Ренессанс страхование".

Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В рамках исследования выяснилось, что более 25% респондентов, в основном мужчины, беспокоятся о возможных рисках, связанных с образом жизни во время праздничных дней.

При опросе участникам было предложено высказать свое отношение к предстоящим длинным выходным. Обнаружилось, что 39% не удовлетворены их продолжительностью: 18% хотели бы увеличить их, тогда как 21% считают их чересчур длинными и поддерживают идею о сокращении. Те, кто за сокращение, в основном предпочли бы иметь от трех до четырех выходных дней в неделю.

Особенно активно за сокращение праздничных дней выступали женщины (27% всех опрошенных), в то время как среди мужчин таких было всего 15%. Молодые люди в возрасте от 25 до 44 лет выразили большую поддержку сокращению праздников по сравнению с респондентами старше 55 лет и молодежью от 18 до 24 лет (27% и 20% против 16% и 13%).

Более того, исследование выявило, что 28% россиян видят определенные риски для здоровья, такие как переедание и избыточное употребление алкоголя. Мужчины оказались более озабочены этими рисками по сравнению с женщинами (каждый третий против каждой четвертой). Наибольшие опасения относительно майских праздников испытывают жители Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Воронежской области и Москвы.