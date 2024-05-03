Роман Костомаров рассказал, что по сравнению с первым выходом на лед стал чувствовать себя увереннее

Фигурист Роман Костомаров, который является олимпийским чемпионом, поделился, что теперь более уверено держится на льду, если сравнивать с первым разом. Сейчас он нашел баланс.
Костомаров сказал, что в последнее время довольно редко выходит на лед, все больше тренируется в спортзале. Но, сравнивая с первым выходом, немного увереннее чувствует себя на коньках. Правда, фигурист считает, что уже не вернется к тем результатам, которые были до травмы.
Напомним вам, что в январе прошлого года Костомаров был доставлен в больницу с пневмонией. Его поместили в медикаментозную кому. Из-за сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале того же года спортсмену ампутировали стопы и кисти рук, установили протезы. В декабре 2023 года он впервые встал на лед.
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