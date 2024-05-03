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Как попросить прощения у собаки: момент, когда можно считать, что вы искупили свою вину

Кинологи рассказали, как извиниться перед собакой

1:43
Зоосфера » Собаки

Собаки очень привязаны к людям, но так же, как и кошки, могут чувствовать обиду при несправедливом наказании или случайной обиде.

Кинологи рассказали, как извиниться перед собакой
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Важно проявлять особое внимание при дрессировке. Неэффективно наказывать животных за происшествия, произошедшие несколько часов назад.

Специалисты объяснили, когда нужно извиняться перед собакой и как это сделать правильно, чтобы понять, что собака больше не обижена.

Поводы для извинений

Не следует пренебрегать случаями, когда вы случайно толкнули собаку или наступили на ее лапу. Собака не будет мстить, но может обидеться.

Как извиниться

Хотя собаки и не понимают слов, кроме команд, они чувствительны к тону голоса. Искупить вину можно, гладя пса и говоря добрым голосом, а также угощая или даря новую игрушку.

Правильное наказание

Чтобы избежать ненужных обид, следует ругать и наказывать собаку только за актуальные проступки, замеченные вами в момент совершения.

Собака тонко реагирует на интонацию и настроение. В этом случае она должна понять и не обидеться на вас.

Признаки примирения

Если собака не злопамятна, это можно заметить по виляющему хвосту. Однако поджатый хвост может быть признаком заискивания или подавленности.

Собака также может проявлять радость, увидев признаки предстоящей прогулки. Если она ещё обижена, пойдёт гулять неохотно.

Считается, что простив, собака отводит взгляд, опускает его или прикрывает веки. В то время как прямой взгляд в глаза может быть признаком восприятия угрозы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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