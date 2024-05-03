Прорыв в солнечной энергетике: российские учёные трансформировали отрасль с помощью наночастиц

Российские ученые сделали значительный прорыв в солнечной энергетике, синтезировав углеродные наночастицы и интегрировав их в структуру перовскитных солнечных батарей.
Это позволило улучшить долговечность и стабильность работы солнечных панелей, которые ранее быстро деградировали под воздействием кислорода, сообщает ТАСС.
Внедрение углеродных наночастиц значительно повышает перспективы для создания более стабильных фотодетекторов и солнечных элементов, открывая новые возможности для масштабирования технологии и её применения на промышленном уровне.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.