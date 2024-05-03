Прорыв в солнечной энергетике: российские учёные трансформировали отрасль с помощью наночастиц

Учёные РФ улучшили долговечность солнечных батарей при помощи углеродных наночастиц

0:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые сделали значительный прорыв в солнечной энергетике, синтезировав углеродные наночастицы и интегрировав их в структуру перовскитных солнечных батарей.

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Это позволило улучшить долговечность и стабильность работы солнечных панелей, которые ранее быстро деградировали под воздействием кислорода, сообщает ТАСС.

Внедрение углеродных наночастиц значительно повышает перспективы для создания более стабильных фотодетекторов и солнечных элементов, открывая новые возможности для масштабирования технологии и её применения на промышленном уровне.