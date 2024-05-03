Правда ли кошка чувствует свою скорую смерть: ученые дали ответ

Эксперты рассказали, чувствует ли кошка свою смерть

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует поверье, что кошки способны ощущать приближение своей кончины. Иногда домашние питомцы стремятся покинуть дом или укрыться от хозяев.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот вопрос вызвал интерес у иностранных зоологов.

Мнение специалистов ветеринарии по этому поводу неоднозначно; они не могут утверждать, что животные действительно предчувствуют свою смерть.

Существует и другой взгляд на этот вопрос.

Например, профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф утверждает, что кошки различают болезнь и нечто неизведанное и пугающее.

Следовательно, не стоит утверждать, что кошки осознают концепцию смерти, но у них точно возникает некое тревожное предчувствие.

Бекофф отмечает, что кошки обладают более развитыми чувствами обоняния, зрения и слуха по сравнению с человеком, а также другими особыми способностями.

Поэтому, по мнению ученого, стоит обращать внимание на сигналы, которые подают животные.

Бекофф полагает, что кошки могут воспринимать информацию особого рода, помимо внешних факторов.