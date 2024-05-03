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Правда ли кошка чувствует свою скорую смерть: ученые дали ответ

Эксперты рассказали, чувствует ли кошка свою смерть

1:11
Зоосфера » Кошки

Существует поверье, что кошки способны ощущать приближение своей кончины. Иногда домашние питомцы стремятся покинуть дом или укрыться от хозяев.

Эксперты рассказали, чувствует ли кошка свою смерть
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот вопрос вызвал интерес у иностранных зоологов.

Мнение специалистов ветеринарии по этому поводу неоднозначно; они не могут утверждать, что животные действительно предчувствуют свою смерть.

Существует и другой взгляд на этот вопрос.

Например, профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф утверждает, что кошки различают болезнь и нечто неизведанное и пугающее.

Следовательно, не стоит утверждать, что кошки осознают концепцию смерти, но у них точно возникает некое тревожное предчувствие.

Бекофф отмечает, что кошки обладают более развитыми чувствами обоняния, зрения и слуха по сравнению с человеком, а также другими особыми способностями.

Поэтому, по мнению ученого, стоит обращать внимание на сигналы, которые подают животные.

Бекофф полагает, что кошки могут воспринимать информацию особого рода, помимо внешних факторов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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