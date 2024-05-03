Газовый завод в Ираке возобновил работу после атаки дронов: власти усилили меры безопасности

Компания Dana Gas возобновила добычу газа в Ираке после атаки беспилотников

Компания Dana Gas из ОАЭ возобновила добычу газа на месторождении Курмур в Иракском Курдистане после его остановки из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила компания на Фондовой бирже Абу-Даби.

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Производственная мощность завода Курмур составляет более 500 млн куб. футов газа, 1,1 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа и 15 тыс. баррелей газового конденсата в сутки, сообщает ТАСС.

Власти Ирака и Курдистана усилили меры безопасности на объекте.

Атака беспилотника 26 апреля привела к гибели трех иностранных рабочих и ранению трех, а также к прекращению поставок газа и потере около 2500 МВт электроэнергии.