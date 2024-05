Газовый завод в Ираке возобновил работу после атаки дронов: власти усилили меры безопасности

Компания Dana Gas из ОАЭ возобновила добычу газа на месторождении Курмур в Иракском Курдистане после его остановки из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила компания на Фондовой бирже Абу-Даби.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported