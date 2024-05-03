Салат с запечённым инжиром, фаршированным фисташками и сыром: лакомство для гурманов

Инжир, фаршированный фисташками и сыром

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот восхитительный салат из инжира и фисташек, он очень вкусный и питательный.

Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

8 шт. инжира

50 г фисташек, мелко нарезанных

1 лук-шалот, мелко нарезанный

1 стебель сельдерея, мелко нарезанный

150 г мягкого козьего сыра

1 чайная ложка листьев тимьяна, мелко нарезанных

Оливковое масло

1–2 чайные ложки мёда

Листья салата для подачи

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нагрейте на сковороде небольшое количество оливкового масла, добавьте лук-шалот и сельдерей, затем готовьте 5 минут. Добавьте большую часть фисташек и продолжайте готовить около 2 минут. Срежьте с инжира верхушки и разрежьте на четвертинки. Смешайте фисташки и лук-шалот с сыром и вдавите смесь в центр инжира. Выложите в форму для запекания и посыпьте оставшимися фисташками и тимьяном. Выпекать 5 минут, затем полить мёдом. Подавайте с листьями салата, заправленными оливковым маслом.