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Салат с запечённым инжиром, фаршированным фисташками и сыром: лакомство для гурманов

Инжир, фаршированный фисташками и сыром

1:10
Еда

Попробуйте этот восхитительный салат из инжира и фисташек, он очень вкусный и питательный.

Инжир, фаршированный фисташками и сыром
Фото: flickr.com by Emi Yañez is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 8 шт. инжира
  • 50 г фисташек, мелко нарезанных
  • 1 лук-шалот, мелко нарезанный
  • 1 стебель сельдерея, мелко нарезанный
  • 150 г мягкого козьего сыра
  • 1 чайная ложка листьев тимьяна, мелко нарезанных
  • Оливковое масло
  • 1–2 чайные ложки мёда
  • Листья салата для подачи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Нагрейте на сковороде небольшое количество оливкового масла, добавьте лук-шалот и сельдерей, затем готовьте 5 минут.
  3. Добавьте большую часть фисташек и продолжайте готовить около 2 минут.
  4. Срежьте с инжира верхушки и разрежьте на четвертинки.
  5. Смешайте фисташки и лук-шалот с сыром и вдавите смесь в центр инжира. Выложите в форму для запекания и посыпьте оставшимися фисташками и тимьяном. Выпекать 5 минут, затем полить мёдом. Подавайте с листьями салата, заправленными оливковым маслом.
Инжир, запечённый с сыром Горгонзола и кедровыми орехами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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