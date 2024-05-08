Можно ли брать кошку с собой в путешествие: ответ не так прост, как кажется

Эксперты рассказали, можно ли брать кота в путешествие

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не думайте, что только собаки могут быть отличными спутниками в длительных прогулках или походах.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошки также способны стать надежными попутчиками. Важно подготовиться к такому путешествию, чтобы оно было безопасным и комфортным для всех участников.

Прежде всего, позаботьтесь о подходящей экипировке: поводок и шлейка с широкими ремнями помогут контролировать животное. Если ваш питомец не привык к такой амуниции, подойдет специальный рюкзак.

Также перед походом обязательно посетите ветеринара, чтобы проверить актуальность всех необходимых прививок.

Чтобы понять, как ваш кот отреагирует на новые приключения, начните с коротких прогулок в близлежащем парке или дворе.

Не спешите: только когда будете уверены в готовности кота, выбирайте для начала тихие маршруты в спокойных местах. Лучше всего отправляться на прогулку рано утром или поздно вечером, чтобы избежать лишней суеты.

Во время путешествия регулярно делайте перерывы для отдыха, питья и перекусов вашего питомца.