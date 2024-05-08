Голые и спокойные: первый в мире нудистский круиз 2025 — цены, маршруты и активности

Первый круиз для голых туристов намечен на 2025 год

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2025 году состоится первый в истории полностью нудистский круиз, организованный компанией The Big Nude Boat. Этот необычный круиз предложит пассажирам уникальную возможность насладиться свободой и получить незабываемые впечатления, которые останутся в памяти на долгие годы.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Круизный корабль, способный вместить 2300 пассажиров, направится в путешествие длительностью 11 дней. В его маршрут включены остановки на частном острове в архипелаге Багамы и другие живописные локации Карибского моря.

Стоимость такого необычного отдыха начинается от 2000 долларов. Полная стоимость билета, включающая все возможные удобства на борту, достигает 33 155 долларов. За эти средства путешественники смогут расслабиться в уютной каюте, позагорать на солнечной палубе, а также насладиться снорклингом с морскими черепахами, прокатиться на каяках и испытать зиплайн.