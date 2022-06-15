Германия срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "СП-1"

Снижение поставок российского газа в Германию на 40% — хороший повод потренироваться для введения эмбарго, но Берлин срочно пытается отменить санкции Канады на газовые турбины для "Северного потока-1".

Берлин ведёт переговоры об отмене санкций

14 июня "Газпром" объявил о 40-процентном сокращении поставок по газопроводу "Северный поток-1" (СП-1), так как газоперекачивающий агрегат для одной из компрессорных станций фирмы "Сименс" не вернулся вовремя с техобслуживания из Канады.

"СП-1"является основным вектором доставки газа в Германию, которая по-прежнему на 35% зависит от поставок из России. В настоящее время, по словам "Газпрома", по газопроводу может проходить только 100 млн кубометров газа в сутки против 167 млн ​​как обычно.

Группа "Сименс" подтвердила во вторник, что детали турбины не могут быть доставлены из Канады из-за санкций, введённых западными странами против России.

Как пишет Spiegel, Берлин ведёт переговоры с правительством Канады и Еврокомиссией с целью освобождения этой поставки от санкций.

План по заполнению газовых хранилищ Европы под ударом

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что сейчас газовые хранилища в Германии заполнены на 53%, что, по его мнению, "лучше, чем в предыдущие годы, но недостаточно" для прохождения зимы. По данным Gas Infrastructure Europe, газохранилища в Европейском Союзе заполнены на 52,63%, но аналитики предупреждают, что Европе грозит "опасная" зима даже при заполненных хранилищах.

К 13 июня российские поставки в Европу упали уже на треть, пишет Телеграм-канал Spydell Finance. Труба Ямал-Европа полностью обнулена, экспорт через ГТС Украины рухнул почти на 60%, экспорт по Турецкому потоку — на 50%. По мнению автора, план по заполнению газовых хранилищ Европы к зимнему периоду "накрывается".

Проблема усугубляется продлением простоя Freeport LNG — одного из крупнейших операторов экспортных терминалов сжиженного природного газа в США, что приведёт к снижению отгрузки на 40%. Кроме того, с 11 июля "СП-1" будет закрыт на ремонтные регламентные работы на десять дней, в течение которых газ не будет поступать в европейские хранилища.

Тренироваться по введению эмбарго в Германии не хотят

Сейчас Газпром получает, в среднем, в 2,5 раза больше валютной выручки в сравнении с 2021 годом, даже несмотря на падение физических поставок на 35-40%. Концепция снижения физических поставок через компенсацию цен работает хорошо.

В связи с этим, Le Mond спрашивает, достаточно ли технического аргумента для оправдания такого падения поставок или это новый манёвр Москвы для усиления давления на Европу и взвинчивания цен?

Как сказал Pravda. Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, на данном этапе "Газпром" вполне возможно использует данную ситуацию с целью минимизировать загрузку ПХГ Западной Европы к новому зимнему сезону и использовать этот инструмент как аргумент во время переговоров.

Эксперт не считает, однако, что "Газпром" заинтересован в взвинчивании цен, потому что слишком высокие цены приведут к тому, что промышленность будет останавливаться, и поставщик, в итоге, будет первым проигравшим.

Напомним, что ЕС обсуждает введение эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций, 40%-ое снижение — неплохой способ потренироваться, но ведь не хотят. И опять "Путин виноват".

Как рубить сук, на котором сидишь, и удивляться этому

Однозначно, случай подтверждает провал санкционной политики Запада.

Если проводить аналогии, то получается следующая картина:

— Германия рубит ветку, на которой сидит (не хотим "грязный газ" из России);

— удивлена тем, что топор делает то, что должен (канадцы не поставляют газоагргегат)

— злится, что ветка частично уже отрублена ("Газпром" снижает поставки)

— удивлена, что дерево уже выгодно продано иностранному плотнику (газ уйдёт Китаю или Индии)

— понимает, что это была основная ветка, а за хлипкую замену придётся заплатить значительно больше, причём, новая ветка будет из того же дерева (реэкспорт российского газа)

Между тем, у Германии есть "Северный поток-2". Была бы воля, и инвестиции бы окупились, и промышленность бы развивалась. Но Германия будет продолжать в том же духе, и сделает Европу бедной служанкой Америки, а Россию — сверхдержавой.

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