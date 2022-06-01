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Автор Любовь Степушова

Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить

Мир » Европа » Евросоюз

Эксперты из Болгарии и Чехии невысоко оценили усилия ЕС по "выводу из строя военной машины Владимира Путина".

Эксперты раскритиковали эмбарго ЕС на нефть: так Путина не остановить

Политики Европы торжествуют — по "военной машине" РФ нанесён удар

Европейский союз во вторник одобрил частичное эмбарго на российскую нефть, которое к концу года сократит её импорт в ЕС на две трети.

Санкции имеют множественные исключения. Так, трубопроводная нефть не попала под санкции по причине позиции Будапешта. Венгры получили заверения от лидеров ЕС о дополнительных объёмах поставок, если по трубопроводу "Дружба" они будут прекращены. Болгария получила отсрочку до декабря 2024 года, а Хорватия может импортировать газойль, используемый для производства продуктов, включая бензин и бутан.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал эмбарго "новаторским решением", направленным на то, чтобы "вывести из строя военную машину президента России Владимира Путина".

"ЕС в очередной раз показал, что принимает санкции, которые затрагивают Россию больше, чем нас. Нефтяное эмбарго, согласованное на #EUCO (саммите лидеров ЕС), значительно сократит доходы России от ведения войны в Украине", — написал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в Twitter.

Высокая цена на нефть "взорвёт" экономику ЕС

Однако, эксперты в ЕС говорят об обратном: доходы России останутся прежними, а вот пострадает население и экономика ЕС.

Об этом заявил управляющий партнёр консалтинговой компании в области управления ресурсами Denkstatt Bulgaria Боян Рашев.

Если Россия не будет продавать нефть в Европу, она будет продавать её кому-то ещё, потому что этот рынок глобальный, и всё происходит через танкеры", — цитирует эксперта газета Investor.

"Единственное, что произойдёт, — то, что нефть станет дороже, и мы увидим это на наших заправках", — сказал эксперт.

Рашев прогнозирует грядущую "очень высокую" цену на нефть и нефтепродукты, которая "взорвёт" мировую экономику.

"То, что мы видели из-за Covid как остановку экономики, произойдет из-за цены на нефть. Это лишь вопрос времени", — сказал он.

По словам эксперта, российские объемы нефти никто быстро не компенсирует на рынке, так как инвестиции в сектор снизились в связи с "зелёным переходом". Рашев считает, что его не может быть с технологиями, "которые не способны его реализовать".

"Каждый лев, вложенный в настоящее время в возобновляемые источники энергии, а не в нефть и газ, ведет к углублению энергетического кризиса", — сказал эксперт.

Влияние эмбарго на доходы российского бюджета будет минимальным

Директор Ассоциации независимых поставщиков энергии Чехии Йиржи Гавор полагает, что Россия будет продавать нефть Индии и Китаю по заниженным, но все же высоким ценам.

По его словам, хотя объемы продаж упадут, бюджет РФ не сильно пострадает.

"Фискальное влияние на бюджет (РФ) будет минимальным, потому что цены высокие. Уже видно, что Россия продаёт меньше газа, меньше нефти, но её доходы выше по сравнению с 2020 годом, 2019 годом, и значительно. А в 2021 году две крупнейшие корпорации "Роснефть" и "Газпром" выплатят самые высокие дивиденды в истории", — добавил Гавор.

Европейские политики отказались обсуждать эмбарго на российский газ

Эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты из РФ должно действовать с начала следующего года.

Около 36% импорта нефти ЕС приходится на Россию. Россия является третьим в мире производителем нефти и крупнейшим в мире экспортёром нефти на мировые рынки после США и Саудовской Аравии. Она также является крупным производителем и экспортёром природного газа.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас во вторник призвала ЕС пойти ещё дальше и обсудить перспективы введения российского газового эмбарго в рамках следующего раунда санкций. Канцлер Австрии Карл Нехаммер категорически отверг эту идею, заявив, что она не будет предметом обсуждения в следующем пакете санкций.

Цены на нефть подскочили во вторник днем. Международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5% до $123,48 за баррель, а американские фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3% до $118,56.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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