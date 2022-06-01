Эксперт: "Дания перейдёт на закупку российского газа у Германии"

Дания, отказавшаяся платить за российский газ рублями, будет закупать то же российское топливо в Германии или ждать поставок из США, заявил в беседе с Pravda. Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Он объяснил, что Дания, как северная страна, в летнее время не испытывает потребностей в больших объёмах энергии, так как нет необходимости в использовании кондиционеров. Ближе к осени им понадобится газ, но его они смогут приобретать в Германии, как делали это до сих пор. "Газпром" не осуществлял прямых поставок в Данию, отметил аналитик.

"Они ожидают увеличение поставок из США. Кроме того, в любом случае, насколько я помню, у "Газпрома" нет прямой трубы в Данию. Поэтому это будет проходить через хаб в Германии, просто они будут покупать российский газ там", — сказал Демидов.

В среду "Газпром" объявил о прекращении поставок газа датской компании Orsted Salg & Service из-за отказа платить за энергоресурс рублями.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле", — отметили в российском холдинге.