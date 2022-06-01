Газпром продолжает закрывать краны для несогласных платить в рублях

Российский "Газпром" прекратил поставки голубого топлива в Данию и отключил газ для крупнейшей энергетической компании Shell в Германии. Причина — отказ оплачивать поставки в рублях.

Дания во вторник стала пятой страной, отрезанной от российского природного газа после отказа крупнейшего оптового поставщика электроэнергии Orsted вести расчёты в российской валюте. Поставки в Shell Energy Europe Limited в Германии также были остановлены по той же причине, — говорится в сообщении "Газпрома".

По данным компании-поставщика, в 2021 году "Газпром-экспорт" поставил:

датской компании 1,97 млрд куб. м газа, что составило около двух третей от общего потребления газа в Дании;

контракт с Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд куб. м газа в год.

К слову, большинство крупных покупателей газа в Германии, включая Uniper и RWE, согласились на рублёвую схему оплаты, предложенную Кремлём "недружественным" странам.

По новым условиям, покупатели должны открывать счета в российском Газпромбанке. Затем они могут внести средства в выбранной ими валюте, которую банк конвертирует в рубли и переводит "Газпрому".

Российский энергетический гигант недавно приостановил экспорт газа в Болгарию, Польшу, Финляндию и Нидерланды после того, как они отказались платить в рублях.

Цены снова уходят в пике

По данным Министерства энергетики России, около двух десятков европейских компаний уже открыли рублёвые счета. Однако рост цен на голубое топливо это не останавливает.

Сразу после прекращения поставок газа в Нидерланды и Данию спотовая цена на него в Европе подскочила выше $1000 за тысячу кубометров. На момент закрытия торгов газ стоил $1046 за тысячу кубометров, хотя ещё днём ранее — в районе $977.

... а ветра нет и не будет

Конечно, не только Нидерланды и Дания, "вставшие в позу", подтолкнули цены вверх. Сыграл в этом свою роль и тот факт, что подвели так называемые возобновляемые источники выработки электроэнергии — ветряки и ГЭС. Например, 30 мая они обеспечили всего 5,6% электроэнергии в ЕС — минимум с прошлого года. А дальше, предупредили синоптики, будет ещё меньше, потому что "на территории Европы установилась безветренная погода".

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