Финляндия больше не получает газ из России

Государственный газовый дистрибьютор Финляндии Gasum сегодня подтвердил, что прекратил прием газа из России.

"Поставки природного газа в Финляндию по контракту на поставку газа прекращены, - говорится в сообщении компании. - Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по газопроводу Balticconnector".

Газпром подтвердил: вентиль закрыт

"Газпром" со своей стороны объявил о прекращении поставок газа в Финляндию 21 мая:

"Подача газа через пункт въезда Иматра была прервана 21 мая 2022 года. Количество газа, необходимое финскому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с номинациями, сделанными сторонами рынка", - говорится в заявлении, распространенном компанией.

Кроме того, российская госкомпания "Газпром" подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Гасум. По данным компании, решение связано с тем, что финский покупатель отказался платить в рублях.

Теперь Финляндия будет получать газ через Эстонию.