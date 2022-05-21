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Автор Ольга Лебедева

Финляндия больше не получает газ из России

Экономика

Государственный газовый дистрибьютор Финляндии Gasum сегодня подтвердил, что прекратил прием газа из России.

Финляндия больше не получает газ из России

"Поставки природного газа в Финляндию по контракту на поставку газа прекращены, - говорится в сообщении компании. - Начиная с сегодняшнего дня, в течение следующего летнего сезона Gasum будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по газопроводу Balticconnector".

Газпром подтвердил: вентиль закрыт

"Газпром" со своей стороны объявил о прекращении поставок газа в Финляндию 21 мая:

"Подача газа через пункт въезда Иматра была прервана 21 мая 2022 года. Количество газа, необходимое финскому рынку, импортируется в финскую газовую систему через точку входа Balticconnector в соответствии с номинациями, сделанными сторонами рынка", - говорится в заявлении, распространенном компанией.

Кроме того, российская госкомпания "Газпром" подтвердила, что полностью прекратила поставки газа в Гасум. По данным компании, решение связано с тем, что финский покупатель отказался платить в рублях.

  • Теперь Финляндия будет получать газ через Эстонию.

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ газпром финляндия
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