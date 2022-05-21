YLE: финны вынуждены воровать бензин и дизель из-за цен на топливо

Топливный кризис в Финляндии подтолкнул граждан страны к воровству. Согласно информации, количество преступлений, связанные с кражей бензина и дизеля, увеличилось в разы.

По данным полиции, чаще всего топливо воруют на крупных строительных площадках, но есть случаи, когда сливают с чужих грузовиков и даже холодильных камер.

"Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок, а также с объектов сельского или лесного хозяйства", — пишет общественная телерадиовещательная корпорация YLE, со ссылкой на информацию от правоохранителей.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что сегодня, 21 мая, Россия полностью прекратила поставки газа в Финляндию. Такое решение было принято на фоне отказа финнов платить за поставки голубого топлива в рублях.