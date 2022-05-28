Глава ГТС Украины Макогон просит Германию остановить "Северный поток-1"

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон попросил немецкое правительство отказаться от поставок газа в Европу через "Северный поток-1".

По словам Макогона, к просьбе присоединилась компания "Нафтогаз Украины".

"Мы предлагаем немецкому правительству приостановить или существенно ограничить поставки газа в Европу через "СП-1", — гласит заявление.

Чиновник уточнил, что подобная мера должна обеспечить безопасность газотранспортной системы Украины, так как Москва будет вынуждена её использовать для транзита энергоносителей.

Сейчас немецкие компании с помощью "Северного потока-1" получают от "Газпрома" ежегодно около 55 млрд куб. м природного газа. Российско-украинский контракт на транспортировку углеводородов истекает в декабре 2024 года.