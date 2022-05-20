На фоне резкого подорожания голубого топлива на европейском рынке Россия должна получить 100 миллиардов долларов за газовые поставки в ЕС в 2022 году. Об этом сообщает французская газета Echos.
Автор материала Винсент Колен, ссылаясь на аналитиков Citi, отметил, что страны, входящие в состав Евросоюза, каждый день отправляют компании "Газпром" по 200 миллионов долларов. Он подчеркнул: газовое сотрудничество ЕС с Россией продолжается, несмотря на "санкции, громкие высказывания, обещания ввести эмбарго".
"Из-за резкого роста цен РФ должна получить 100 миллиардов долларов за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими", — сказано в статье.
Обозреватель Echos добавил, что Москва также получит хорошие доходы от продажи нефти, угля и другого сырья.
По мнению Колена, Россия победила в первом раунде "энергетической битвы". Он убеждён: Европа "попала в ловушку", а российский президент Владимир Путин "одерживает верх" в сложившейся ситуации. Как пояснил журналист, сверхприбыли РФ полностью окупят газопровод "Северный поток — 2".
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